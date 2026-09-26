Tras presión federal, Jara sacude Juchitán

Ciudad de México.- Forzado por Gobierno federal, gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, no tuvo otra opción que ordenar desaparición del Ayuntamiento de Juchitán.

Después de una investigación federal que concluyó con la captura del alcalde morenista, Miguel Sánchez Altamirano, por presuntos actos de extorsión, narcomenudeo y protección a grupos criminales, el gobernador oaxaqueño solicitó la desaparición del Ayuntamiento de Juchitán y el nombramiento de un encargado de la administración municipal.

«He instruido al secretario de Gobierno a que solicite al Congreso del estado declarar la desaparición del Ayuntamiento de Juchitán y con ello nombrar un encargado de la administración municipal», anunció Jara.

Tras el arresto el pasado miércoles del alcalde, debido a sus presuntos vínculos con el grupo criminal «Los Cromos», brazo operativo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el Istmo de Tehuantepec, el Ayuntamiento quedó a la deriva, pues el suplente Mariano Rosado López no se había presentado a tomar posesión del puesto. Incluso, su domicilio también fue cateado en el marco de la intervención federal en la localidad.

Por la noche, el gobernador anunció la designación de Francisco Vásquez Jiménez, quien encabezaba el cuerpo de Bomberos de la localidad, como comisionado para hacerse cargo de manera temporal de la administración municipal.

Un juez de Oaxaca impuso este viernes la prisión preventiva de oficio en el Penal del Altiplano para el morenista Sánchez Altamirano, así como para Carlos Alberto de la Paz, «La Parka», a quien las autoridades señalan como supuesto integrante de la estructura delictiva del ahora destituido alcalde.

Además, elementos federales y estatales tomaron la Comisaría de Seguridad Pública municipal de Juchitán, donde desarmaron a los integrantes de la corporación y asumieron la operación del Centro de Comando y Control.

El pasado miércoles, durante el operativo de detención del Alcalde, agentes municipales habrían participado en bloqueos carreteros que intentaban impedir el traslado a la CDMX del detenido.

NIEGAN EFECTO ELVIS

La presidenta Claudia Sheinbaum descartó que haya una relación entre la captura del alcalde Miguel Sánchez Altamirano y la denuncia del diseñador oaxaqueño muxe Elvis Guerra, cuyo domicilio fue baleado por no pagar «cobro de piso».

«Elvis me hizo el vestido del 15 de septiembre, balacearon en su local, hizo una denuncia pública, la busqué y tuvimos una reunión», relató. La detención del alcalde «viene de una investigación previa», aseguró Sheinbaum.

Renuncia mentor de edil

Emilio Montero, considerado el mentor político del Alcalde de Juchitán detenido, renunció al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), para no entorpecer el curso de las indagatorias ministeriales.

Ex alcalde de Juchitán entre 2019 y 2022, tenía entre sus colaboradores directos al ahora Edil detenido, primero como secretario particular y luego como secretario técnico. Más tarde lo dejó al frente de la Alcaldía al entrar al Gobierno de Salomón Jara.

Esta semana también fue detenido Jhon Keny Moreno, ex jefe de la Policía municipal de Juchitán, que trabajó para ambos políticos. (AGENCIA REFORMA)