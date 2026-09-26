Impulsa Coahuila diálogo para fortalecer la inclusión y los derechos de las personas con discapacidad

El Gobierno del Estado promueve espacios de diálogo y reflexión para fortalecer políticas públicas que garanticen autonomía, participación y ejercicio pleno de derechos

Con el propósito de generar un espacio de diálogo y reflexión sobre discapacidad, autonomía, empleabilidad, participación en la vida pública y Derechos Humanos, el Gobierno de Coahuila llevó a cabo un encuentro para escuchar experiencias, identificar barreras y recoger propuestas que contribuyan a generar mejores condiciones para el desarrollo y la participación plena de las personas con discapacidad.

A través de la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social, mediante la Dirección para Promover la Igualdad y Prevenir la Discriminación, y en coordinación con la Casa de los Saberes Jurídicos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas, se impulsó este espacio de participación y escucha, con el objetivo de visibilizar la importancia de que las personas con discapacidad tengan una participación activa en los espacios de decisión y en la construcción de políticas públicas.

Durante su intervención, el secretario de Inclusión y Desarrollo Social, Enrique Martínez y Morales, destacó que el desarrollo de Coahuila debe incluir a todas las personas, por lo que, siguiendo la visión del gobernador Manolo Jiménez Salinas, se trabaja en una gran cruzada por la inclusión, que permita avanzar en la eliminación de barreras y en la generación de condiciones para una vida autónoma, digna y plena.

“Lo que más nos sirve es escucharlos a ustedes, tener estos conversatorios donde la política pública venga de allá para acá, no de los escritorios hacia la ciudadanía. Esa siempre ha sido la propuesta del Gobernador: que seamos funcionarios de territorio, no de escritorio”, señaló.

Martínez y Morales resaltó que, de acuerdo con información reciente del INEGI, en Coahuila alrededor del 4 por ciento de la población presenta alguna discapacidad severa o absoluta, mientras que, al considerar distintas condiciones que pueden limitar el desarrollo de actividades cotidianas, la cifra alcanza aproximadamente 13.5 por ciento. Señaló que estos datos son fundamentales para la toma de decisiones, pero que escuchar directamente a las personas permite conocer realidades y barreras que las estadísticas por sí solas no muestran.

Finalmente, el Secretario refrendó el compromiso del Gobierno de Coahuila de continuar trabajando de manera conjunta con las personas con discapacidad, sociedad civil, municipios e instituciones, para fortalecer su autonomía, acceso al empleo, desarrollo profesional, participación en la vida pública y ejercicio pleno de sus derechos, avanzando hacia condiciones institucionales que permitan una inclusión efectiva en todos los ámbitos de la sociedad. “En Coahuila, la inclusión de las personas con discapacidad no es la meta, es el camino, y lo recorremos a pasos dignos”, concluyó. (El Heraldo de Saltillo)