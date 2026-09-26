Seguimos trabajando por lo más importante, la seguridad de las y los coahuilenses: Manolo

En equipo con el alcalde Miguel Riquelme, el gobernador Manolo Jiménez entregó patrullas y equipamiento por cerca de los 70 millones de pesos en Torreón

Torreón.- Con una inversión cercana a los 70 millones de pesos, el gobernador Manolo Jiménez Salinas y el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís entregaron equipamiento, armas y patrullas a la Policía Municipal, con la finalidad de fortalecer la capacidad operativa y de respuesta de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Torreón.

«¡Seguimos fortaleciendo la seguridad de Torreón y de Coahuila! Junto con nuestro amigo el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís entregamos 40 patrullas, armas y municiones a la Policía Municipal, con una inversión de 70 millones de pesos. La seguridad se construye todos los días, en equipo y con resultados: hoy Coahuila es el estado más seguro de México, y Torreón uno de los 5 municipios más seguros del país. Vamos a seguir cuidando la tranquilidad de nuestras familias», puntualizó el gobernador.

Agregó que, con esta entrega de patrullas y equipamiento, se continúa trabajando por lo más importante para las y los coahuilenses, la seguridad, porque, dijo, sin ella se pierden muchas cosas más que mantienen una gran calidad de vida en el estado.

Comentó que, en el tema de seguridad, su administración trabaja todos los días con voluntad, coordinación y en equipo para mejorar la prevención, proximidad, inteligencia y fuerza.

Reiteró que se tiene que seguir blindando a nuestro estado de manera permanente, y que la gente tenga la certeza de que si llegase a pasar algo, hay una reacción determinante y fulminante por parte de nuestras instituciones.

Agradeció al alcalde Miguel Ángel Riquelme por seguir apoyando a la estrategia estatal de seguridad con esta gran inversión, con estas patrullas, con estas armas que robustecen el modelo de seguridad.

Además, agradeció a todas las instituciones de seguridad federales, estatales y municipales, así como a la sociedad civil organizada, la iniciativa privada, por el trabajo en equipo para lograr que Coahuila sea el estado más seguro de todo México, según la última ENVIPE.

A todas y todos los elementos de las policías de Coahuila les reiteró su total respaldo “Aquí cerramos filas para cuidarnos entre todas y todos”.

“En el tema de seguridad no podemos echar campanas al vuelo. No podemos bajar la guardia”, puntualizó el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

Miguel Ángel Riquelme, en su mensaje refrendó su reconocimiento al gobernador Manolo Jiménez Salinas por su liderazgo, visión y proyecto con el que Coahuila se reconoce como el estado más seguro del país.

“Esto no es producto de la casualidad ni de la buena suerte; es el resultado de instituciones sólidas, de inversión en seguridad, de coordinación permanente entre municipios, Estado, Fuerzas Armadas y policías, así como de las decisiones tomadas con responsabilidad, carácter y valentía para proteger a nuestras familias”, señaló.

Abundó que la entrega de estas patrullas y equipamiento significa más presencia policial, más vigilancia preventiva, mayor capacidad de respuesta y, sobre todo, más protección para las familias de Torreón.

A nombre del empresariado de Torreón, Carlos Fernández Gómez mencionó que la entrega de estas 40 patrullas y del equipamiento significa la tranquilidad de las familias, la seguridad de las calles y la confianza necesaria para seguir construyendo el futuro de Torreón y de Coahuila.

Reconoció el trabajo que se está realizando en el tema de seguridad al destacar los resultados de la ENVIPE, la cual posiciona a nuestra entidad como la más segura de todo México.

“Desde el sector empresarial y de la sociedad civil, queremos reconocer a quienes todos los días hacen estos resultados posibles, a nuestras fuerzas municipales y estatales; a la fiscalía, a las fuerzas armadas, a la Guardia Nacional y al Poder Judicial”, expresó.

De igual manera, reconoció al gobernador Manolo Jiménez, al alcalde Miguel Riquelme y a todos quienes han trabajado para que Torreón y Coahuila hayan llegado a estos niveles.

En esta ceremonia estuvieron presentes, además, Gabriel Elizondo Pérez, senador de la República; Verónica Martínez García, diputada federal; Olivia Martínez Leyva, diputada local; Miguel Felipe Mery Ayup, Magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia; General Fernando Colchado Gómez, Comandante de la XI Región Militar; General Julio César Moreno Mijangos, coordinador de la Cuarta Coordinación Territorial de la Guardia Nacional; General Francisco Acuña Díaz, Coordinador estatal de la Guardia Nacional; Federico Fernández Montañez, fiscal General del Estado; Hugo Gutiérrez Rodríguez, secretario de Seguridad Pública; General Omar León Arroyo, comandante del Mando Especial de La Laguna; Héctor Flores Rodríguez, subsecretario de Operación Policial; Alfredo Flores Originales, director de Seguridad Pública Municipal. (El Heraldo de Saltillo)