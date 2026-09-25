En septiembre y octubre, apoya al Banco de Alimentos de Saltillo con redondeo en sucursales de HEB y Mi Tienda del Ahorro

La directora del Banco de Alimentos de Saltillo, Alejandra Salgado, informó que durante los meses de septiembre y octubre se realizará en las sucursales de HEB y Mi Tienda del Ahorro de ésta capital la campaña de redondeo denominada “Hambre Cero”, a través de la cual, se buscan obtener aportaciones que permitan fortalecer los programas que esa institución realiza en beneficio de la población vulnerable de Saltillo, así como también de comunidades de otros municipios de la Región Sureste de Coahuila.

La titular de esa organización benéfica indicó que el redondeo de los centavos que los clientes de HEB y Mi Tienda del Ahorro realicen voluntariamente en sus compras, se entregarán de forma íntegra al Banco de Alimentos para el apoyo a programas como el denominado “Ángeles”, que se realiza a través de los centros de distribución con que cuenta el Banco de Alimentos en la Región Sureste y que mensualmente benefician a cientos de familias. (ÁNGEL AGUILAR)