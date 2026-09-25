En misa, pedirán en Saltillo por personas que luchan contra el cáncer 

La parroquia de San Pablo Apóstol realizará este sábado 26 de septiembre una misa por las personas que enfrentan un diagnóstico de cáncer, con la intercesión de San Peregrino Laziosi, considerado patrono de los enfermos de este padecimiento

La parroquia de San Pablo Apóstol de Saltillo extendió una invitación a la comunidad para participar en una misa dedicada a las personas enfermas, particularmente a quienes enfrentan un diagnóstico de cáncer, con el propósito de elevar oraciones por su salud y fortaleza.

La celebración religiosa se llevará a cabo este sábado 26 de septiembre de 2026, a las 11 de la mañana, en la capilla de Nuestra Señora de la Luz, ubicada en Rancho de Peña, perteneciente a la parroquia de San Pablo Apóstol.

La misa estará dedicada a pedir por la intercesión de San Peregrino Laziosi, reconocido dentro de la tradición católica como un santo vinculado con la atención espiritual a las personas que padecen cáncer y otras enfermedades.

De acuerdo con la invitación difundida por la parroquia, la celebración busca acompañar desde la fe a quienes atraviesan por esta enfermedad, así como a sus familiares, quienes también enfrentan momentos de preocupación y esperanza durante los procesos de diagnóstico y tratamiento.

La imagen de San Peregrino Laziosi que acompaña la convocatoria recuerda su experiencia de sufrimiento y su posterior reconocimiento como intercesor de quienes padecen enfermedades. La parroquia señala en su mensaje «Él fue una imagen de Cristo en el sufrimiento, y ahora intercede por todos los que padecen». (OMAR SOTO)