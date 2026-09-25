En Saltillo, buscan apoyo para que Daniela pueda someterse a una operación de médula anclada

La joven de 16 años requiere una cirugía previa a una intervención para corregir la escoliosis que padece; su familia busca reunir entre 280 mil y 300 mil pesos para cubrir los gastos médicos

La familia de Daniela Abigail Cuéllar Esparza busca el apoyo de la ciudadanía para reunir entre 280 mil y 300 mil pesos que permitan a la joven, de 16 años, someterse a una operación de médula anclada, procedimiento que requiere como paso previo para posteriormente atender la escoliosis que padece.

Javier Cuéllar, padre de Daniela, explicó que su hija presenta una lesión cerebral, además de escoliosis, condición que ha comenzado a afectar su movilidad y otros aspectos relacionados con la columna, las caderas y la pelvis. Ante esta situación, la familia buscó alternativas médicas y acudió a diversas fundaciones, entre ellas Shriners, sin embargo, no fue posible realizar el procedimiento debido a que no cuentan con el equipo necesario.

Posteriormente acudieron al Hospital Muguerza, en Monterrey, donde especialistas determinaron que Daniela sí es candidata para una cirugía de corrección de escoliosis, pero antes debe ser intervenida por la médula anclada y un pequeño quiste localizado en una de sus vértebras.

“El doctor nos dio una cotización que es aproximadamente de 280 mil pesos a 300 mil pesos, sin contar lo que se requiera después de la operación”, explicó Javier Cuéllar, quien señaló que la familia ha recurrido a diferentes actividades para intentar reunir los recursos necesarios, entre ellas una lotería y dos tandas.

La operación representa además una carrera contra el tiempo para la familia, debido a que el programa de apoyo con el que cuentan tiene como límite los 18 años de edad y Daniela actualmente tiene 16. Por ello, sus padres buscan reunir lo antes posible el dinero que permita llevarla a Monterrey y realizar la intervención que necesita.

Evento para sumar

Como parte de las actividades para recaudar fondos, el próximo domingo 4 de octubre a las 5 de la tarde se realizará una lotería en el salón de eventos Casa 400, ubicado sobre el bulevar Nazario Ortiz Garza, en la colonia Saltillo 400. El costo de apoyo será de 150 pesos por dos tablas y habrá regalos, cinco premios de consolación y venta de alimentos. La familia también recibe donativos y pone a disposición los teléfonos 844 667 5526, de Javier Cuéllar, y 844 349 8028, de su esposa, para quienes deseen apoyar a Daniela. (OMAR SOTO)