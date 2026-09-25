Inicia AMMA AC construcción de “Espacio con Amor” para ofrecer terapia física y emocional a pacientes con enfermedad autoinmune

La presidenta de la fundación Abraza con Amor AC (AMMA), Aída Barrera Enciso, dio a conocer que se ha puesto en marcha junto a las oficinas de esa agrupación en la colonia Valle de las Flores, la construcción del llamado “Espacio con Amor”, que será un lugar equipado, digno y seguro en donde niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos con enfermedades autoinmunes y reumáticas podrán recibir terapia física y emocional.

Informó que gracias a un donativo de la empresa Lennox fue posible iniciar con estas obras sin embargo, reconoció que se requerirá de más recursos para concretar este proyecto, que será de suma importancia para las personas que enfrentan este tipo de padecimientos, toda vez que en esta capital son pocos los lugares en donde los pacientes pueden acceder a este tipo de servicios.

De igual manera, además de ofrecer atención a los pacientes con enfermedad reumática de diferentes edades, el objetivo de este nuevo espacio será el de continuar visibilizando la lucha que diariamente protagonizan los pacientes diagnosticados con lupus y otras enfermedades autoinmune, tanto en Coahuila como en todo el país.

Dijo también que la labor que ofrecerá este centro al escuchar las necesidades y problemáticas de quienes padecen enfermedades autoinmunes y reumáticas será fundamental, toda vez que en esta capital no existen espacios donde estas personas encuentren la empatía y la comprensión que necesitan para salir adelante.

“Estamos muy contentos por el inicio de este Espacio con Amor, gracias a Dios ya dimos el primer paso, ya se tienen algunos avances de la obra, sin embargo se requiere mucho más apoyo por lo que como asociación vamos a buscar la manera de obtener los recursos para este proyecto se encuentre listo lo antes posible y de esta manera se pueda cubrir la necesidad que tienen los pacientes de Saltillo con enfermedades autoinmunes de contar con este tipo de espacios”, señaló Aída Barrera.

De igual manera, mencionó que se ha abierto una cuenta en la que las y los saltillenses que así lo deseen podrán aportar sus donativos para este nuevo espacio, cuyo número es 0123629554, CLABE Interbancaria 012078001236295543 a nombre de AMMA Abraza con Amor. (ÁNGEL AGUILAR)