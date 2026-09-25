Mejora Javier Díaz plazas y refuerza seguridad vial en el Centro Histórico

Brigadas municipales trabajan en el embellecimiento de Jacarandas Jardín

El Gobierno de Saltillo, a cargo de Javier Díaz González, mantiene una intensa jornada de labores de embellecimiento y mantenimiento de plazas públicas, así como acciones de señalización para fortalecer la seguridad vial de peatones y automovilistas.

Brigadas de “Aquí Andamos” realizaron trabajos integrales de embellecimiento de las plazas públicas de la colonia Jacarandas Jardín, ubicadas entre las calles Jazmines, Paseo del Rey, Paseo de Jacarandas y el bulevar José María Rodríguez, con el objetivo de recuperar y conservar estos espacios en beneficio de las familias.

De manera simultánea, el Gobierno de Saltillo reforzó las acciones para mejorar la seguridad vial en el Centro Histórico, con trabajos de pintura y delimitación de los carriles centrales y cordones cuneta de la calle Guadalupe Victoria, en el tramo entre las calles Morelos y Guillermo Purcell.

Estas labores contribuyen a generar condiciones más seguras para quienes transitan diariamente por esta importante zona de la ciudad.

El alcalde Javier Díaz González da respuesta a las necesidades de los saltillenses y mantiene el número del asistente virtual “Saltillo Fácil” 844-160-08-08, con el que se puede reportar algún servicio público de la ciudad. (El Heraldo de Saltillo)