UPRA y Rotarios de Saltillo impulsarán enseñanza de robótica entre niñas y niños

La Universidad Politécnica de Ramos Arizpe (UPRA) fortalecerá la enseñanza de ciencia y tecnología desde edades tempranas mediante un convenio de colaboración firmado con Rotarios de Saltillo, alianza que permitirá desarrollar actividades educativas con la participación de estudiantes universitarios.

Uno de los principales proyectos derivados del acuerdo será “SYNERGOS: Club de Robótica para Educación Primaria”, iniciativa enfocada en acercar a niñas y niños al aprendizaje de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas mediante talleres prácticos de robótica educativa.

“Con este convenio estamos sumando capacidades para llevar el conocimiento más allá de nuestra Universidad. Queremos que las niñas y los niños tengan un acercamiento a la ciencia y la tecnología de una manera práctica, atractiva y divertida, que despierte su curiosidad y los motive a seguir aprendiendo”, expresó la rectora de la UPRA, Aleida López Barrón.

Para poner en marcha el proyecto, Rotarios de Saltillo contribuirá con la donación de kits de robótica, mientras que estudiantes de la Universidad Politécnica de Ramos Arizpe participarán como facilitadores durante los talleres, compartiendo sus conocimientos con alumnos de educación primaria.

“También representa una gran experiencia para nuestros estudiantes, porque tendrán la oportunidad de aplicar lo aprendido y, al mismo tiempo, compartirlo con las nuevas generaciones. Ese vínculo entre universidad y comunidad nos permite generar un impacto educativo que puede trascender en la formación de las niñas y los niños”, señaló López Barrón.

La rectora destacó que este tipo de colaboraciones forman parte de la estrategia de vinculación de la UPRA con organizaciones e instituciones de la Región Sureste, al considerar que el trabajo conjunto permite ampliar las oportunidades educativas y desarrollar proyectos con beneficio social.

“En la UPRA seguiremos buscando alianzas que sumen esfuerzos y acerquen nuevas oportunidades a nuestra comunidad. La educación tiene la capacidad de transformar nuestro entorno y proyectos como SYNERGOS nos permiten sembrar desde temprana edad la creatividad, la innovación y el interés por la tecnología”, concluyó. (EDUARDO SERNA)