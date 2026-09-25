Inicia DIF Saltillo colecta de trenzas para elaboración de pelucas oncológicas

Ante la proximidad del mes de octubre, considerado como el Mes de la Concientización Sobre el Cáncer de Mama, el DIF Saltillo ha puesto en marcha la campaña denominada “Dona una trenza, regala esperanza”, a través de la cual, se está haciendo un llamado a las mujeres de esta capital para que apoyen con la entrega de cabello que servirá para la elaboración de pelucas oncológicas.

A través de sus redes sociales, la Coordinación de Mujeres de ese organismo informó que quienes deseen sumarse a esta campaña podrán donar una trenza de 25 centímetros de largo o más, y la única condición es que el cabello no debe estar decolorado, además de que las interesadas en participar deberán enviar previamente un mensaje al número de WhatsApp 844 678 371.

De igual manera se destacó la importancia de ofrecer este tipo de apoyo toda vez que el uso de pelucas oncológicas ayuda a proteger el cuero cabelludo sensible de las pacientes y permite devolverles la autoestima e identidad visual, en caso de que enfrenten la pérdida de su cabello de forma temporal o permanente debido a tratamientos como la quimioterapia y la radioterapia.

También se informó que a diferencia de las pelucas convencionales, este tipo de productos son diseñados con características especiales para el cuidado médico, al tener bases ultrasuaves, transpirables e hipoalergénicas, que evitan la irritación.

De igual manera, este tipo de pelucas ayudan a reducir el impacto psicológico derivado de los cambios físicos que enfrentan las pacientes y permiten que estas últimas recuperen el control sobre su privacidad y su vida social. (ÁNGEL AGUILAR)