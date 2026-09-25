Piden fotos de víctimas del ‘trenazo’ de Puente Moreno para homenaje en Saltillo

En el marco del diecisietiario en honor a San Francisco de Asís, el próximo martes 29 de septiembre a las 8:00 de la noche se llevará a cabo la actividad denominada “Ofrenda por los que se fueron con San Francisco: un homenaje a las víctimas del trenazo de Puente Moreno”, para la cual se está solicitando la participación de las y los saltillenses con familiares fallecidos o desaparecidos en esa tragedia ferroviaria llevando las fotos de sus seres queridos.

En este evento participará con una reflexión el destacado escritor, dramaturgo y comunicador saltillense Víctor Antero Flores, quien fue invitado por el presbítero José Daniel Ramos Rocha OFM, rector y guardián del Santuario de San Francisco de Asís para abordar este acontecimiento desde una perspectiva social, histórica, humanística y filosófica más allá de su dimensión estrictamente religiosa.

Cabe mencionar que la invitación a Víctor Antero Flores responde también a su trayectoria como escritor, dramaturgo, guionista y estudioso de la historia y la memoria social de Coahuila, así como a su trabajo en torno a acontecimientos y personajes que forman parte de la identidad colectiva de la región.

Además, en este homenaje se contará con el testimonio de José Adán Lara Camarillo y con la participación del Ministerio de Música “Vida Nueva”.

Como se sabe, el “trenazo” ocurrió la noche del 5 de octubre 1972, cuando un tren cargado de peregrinos que regresaban de las celebraciones de San Francisco de Asís se descarriló en el tramo de Puente Moreno, al sur de Saltillo, acontecimiento que a más de cinco décadas de haberse registrado continúa presente en la memoria de numerosas familias saltillenses.

De igual manera, se contará con la presencia de la comunicadora Ana Patricia García Ramírez, autora de la novela «Voces del tren peregrino» – misma que está inspirada en este hecho histórico – apoyando a través de dicha obra este gran homenaje por los que se fueron en aquel trágico accidente. (ÁNGEL AGUILAR)