Destaca Javier Díaz modelo exitoso de seguridad de Coahuila y Saltillo ante la ACCM

Impulsa Javier Díaz finanzas públicas sanas desde la ACCM

Oaxaca, Oaxaca.- El alcalde Javier Díaz González, en su calidad de presidente de la Asociación de Ciudades Capitales de México, ACCM, expuso durante la XVIII Sesión Plenaria el exitoso modelo de seguridad que se implementa en Coahuila y Saltillo, mismo que los ha consolidado como el estado y la capital más seguros de México.

“La seguridad siempre será la máxima prioridad, y la estrategia ha sido la coordinación con el Ejército, la Marina, la Guardia Nacional, las fuerzas federales, pero también desde el estado hay voluntad política de entrarle con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad Pública”, dijo.

Javier Díaz destacó que desde el municipio de Saltillo se tiene la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que cuenta con 17 agrupamientos sobre temas específicos como el Violeta, Infancia Segura, GRS, Delitos de Alto Impacto, Robo a Casa Habitación, Bancario, Justicia Cívica, Ambiental y Montada, entre otros.

“Esto nos ha permitido poder atender en específico ciertas incidencias. Saltillo tiene un millón de habitantes y no significa que no sucedan cosas, pero en nuestra capital, el que la hace la paga”, sentenció.

Javier Díaz destacó además otro caso de éxito en materia de seguridad, como lo son los 140 mil saltillenses que conforman los 670 grupos ciudadanos de seguridad de WhatsApp, donde reportan cualquier incidencia y automáticamente se despliegan las corporaciones para brindar la atención.

Impulsa Javier Díaz finanzas públicas sanas desde la ACCM

En el marco de la XVIII Sesión Plenaria de la Asociación de Ciudades Capitales de México, ACCM, Javier Díaz González refrendó su compromiso de impulsar estrategias que permitan a los municipios estar mejor preparados, más fuertes y con mayores capacidades para responder a los retos que se presentan todos los días.

En esta ocasión se compartieron experiencias y conferencias en torno a las finanzas públicas y catastro, con la finalidad de contar con finanzas públicas sólidas; tener la capacidad de planear, establecer prioridades y convertir los recursos públicos en oportunidades para las comunidades; además de impulsar el catastro como un instrumento de recaudación, una herramienta de conocimiento y de planeación territorial.

“Hoy tratamos temas fundamentales para nuestras ciudades, particularmente en finanzas públicas y catastro, porque unas finanzas públicas sanas nos permiten atender mejor las demandas ciudadanas, impulsar infraestructura y mejorar los servicios”, refirió el presidente de la ACCM.

Durante la XVIII Sesión Plenaria de la Asociación de Ciudades Capitales de México, Antonio Cabrera Solares, coordinador de Deuda Pública de Entidades Federativas y Municipios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, SHCP, habló sobre la deuda pública local: información para el seguimiento y la toma de decisiones.

La conferencia sobre Transferencias Federales y Recaudación Local estuvo a cargo de Eréndira Miramón Rendón, directora de Análisis, Estadísticas y Vinculación con las Haciendas Públicas Estatales y Municipales de la SHCP.

Asimismo, se contó con la presentación de Esmeralda Santana Guzmán, directora de Desarrollo Administrativo de la Hacienda Municipal del Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas, con el tema de Catastro y Recaudación Municipal.

Se llevó a cabo además la discusión de la Agenda Temática de Finanzas Públicas; la presentación de experiencia exitosa por parte del municipio de Oaxaca; la empresa HOPLA con el tema de Atención Ciudadana con el uso de Inteligencia Artificial; y de la Congregación Mariana Trinitaria sobre los apoyos para municipios.

La XVIII Sesión Plenaria incluyó también la firma de convenios institucionales con World Vision para trabajar con programas de fortalecimiento al desarrollo familiar; con AM Conservación y Preservación A.C. por la preservación del medio ambiente; y con Prepa IN, para acceder a becas y precios preferenciales en oferta educativa. (El Heraldo de Saltillo)