Propone Rubén Moreira garantizar información sincronizada sobre vuelos para pasajeros

Aseguró que la falta de coordinación entre aerolíneas y aeropuertos genera incertidumbre y afecta directamente a los pasajeros.

Ciudad de México.- El diputado federal Rubén Moreira Valdez presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Aviación Civil que busca asegurar que las personas pasajeras reciban información uniforme, veraz y actualizada sobre el estado de sus vuelos, tanto en aeropuertos como en aplicaciones móviles y demás medios oficiales.

El legislador priista señaló que actualmente es común encontrar datos distintos sobre un mismo vuelo en pantallas de aeropuertos, aplicaciones de aerolíneas y mensajes electrónicos, lo que genera incertidumbre y puede ocasionar pérdidas de vuelos o conexiones.

Cabe mencionar, a manera de ejemplo, que este jueves una aerolínea afectó a pasajeros, mientras en la pantalla del aeropuerto aparecería “on time”, en la aplicación no había información, posteriormente fueron informados que el vuelo había sido cancelado sin opciones reales para volar en ese momento, las había para hacerlo un día después.

La reforma, presentada en agosto, propone adicionar dos párrafos a la fracción III del artículo 47 Bis de la Ley de Aviación Civil, para establecer la obligación compartida entre aerolíneas y administradores aeroportuarios de garantizar información sincronizada y coincidente en todos los canales oficiales.

El líder priista pidió que se incluyan horarios, salas o puertas de abordaje, retrasos, cancelaciones y cualquier modificación relevante, de manera uniforme y permanentemente actualizada.

La iniciativa también señala que, en caso de incumplimiento que provoque pérdidas de vuelos o conexiones, tanto aerolíneas como administradores aeroportuarios serán responsables frente a los pasajeros por los daños y perjuicios ocasionados.

El proyecto busca reforzar el derecho de las personas pasajeras a contar con información clara y confiable, y evitar que la diversidad de medios digitales y físicos se convierta en un problema de coordinación.

Moreira Valdez subrayó que el objetivo es que los pasajeros puedan confiar en la información oficial, independientemente de si la consultan en la pantalla del aeropuerto, en la aplicación de la aerolínea o en cualquier otro medio habilitado.

La propuesta no crea una obligación ajena al funcionamiento actual del transporte aéreo, sino que busca asegurar que los sistemas de información trabajen de manera coordinada y en tiempo real.

Con esta reforma, dijo el exgobernador de Coahuila, se fortalece el catálogo de derechos de los usuarios del transporte aéreo en México y se avanza hacia un modelo de servicio que prioriza la certeza, la transparencia y el trato digno. (El Heraldo de Saltillo)