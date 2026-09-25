Concede juez prisión domiciliaria a Ernesto Ruffo

Ciudad de México.- Un juez federal concedió este viernes la prisión domiciliaria a Ernesto Ruffo Appel y dio un plazo de 48 horas a las autoridades para que lo trasladen del Penal del Altiplano a su casa de Ensenada, Baja California, donde continuará su proceso por presuntamente de liderar una red de huachicol fiscal.

Con base en un dictamen clínico sobre sus padecimientos de salud y la edad del ex mandatario, el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México, determinó que han variado las condiciones por las que originalmente se le impuso la prisión preventiva de oficio en el centro penitenciario. (AGENCIA REFORMA)

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