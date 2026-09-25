Ramos Arizpe ajusta valores catastrales conforme a la inflación

Cabildo aprueba por unanimidad ajuste del 4 por ciento para ejercicio 2027

El Cabildo de Ramos Arizpe aprobó por mayoría la Tabla General de Valores Catastrales de Uso de Suelo y Construcción para el ejercicio fiscal 2027, con un ajuste general del 4 por ciento, correspondiente a la inflación estimada.

Durante la sesión encabezada por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino se explicó que la propuesta busca mantener una actualización acorde con el comportamiento inflacionario, procurando evitar un impacto mayor en la economía de las familias y contribuyentes del municipio.

“Estamos actuando con responsabilidad. Queremos mantener finanzas municipales sanas, pero también cuidar la economía de las familias de Ramos Arizpe; por eso se plantea únicamente una actualización conforme a la inflación”, señaló Gutiérrez Merino.

La tabla establece los valores de suelo y construcción que servirán como referencia para las contribuciones relacionadas con la propiedad inmobiliaria durante 2027, conforme a las disposiciones fiscales aplicables.

Asimismo, se destacó que la medida busca generar condiciones para que los contribuyentes puedan mantenerse al corriente en sus obligaciones y regularizar posibles rezagos. (ACONTECER)