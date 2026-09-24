Reconoce PRI Coahuila a su militancia en Ramos Arizpe  

Nuestra estructura es la mejor y está siempre echada pa’ delante, señala Gabriel Elizondo

Ramos Arizpe.- La militancia priista demostró que cuando se organiza, trabaja unida y sale a la calle con determinación sabe ganar, afirmó el presidente del PRI en Coahuila, Carlos Robles Loustaunau, al encabezar el Consejo Político Municipal.

Durante el Consejo Político, la dirigencia estatal del PRI entregó a la militancia de Ramos Arizpe una placa conmemorativa de la victoria 16-0 en los distritos electorales de Coahuila.

“El 16 de 16 no lo ganó una persona o una dirigencia”, expresó Carlos Robles en su mensaje, “el carro completo lo ganamos todos; lo ganó nuestra militancia, nuestras líderes territoriales, nuestros sectores y organizaciones, nuestros jóvenes y nuestras mujeres, ellos tocaron puertas, caminaron calles y defendieron casillas”.

Acompañado por el consejero político Gabriel Elizondo, el secretario de Operación Política, Diego Rodríguez Canales; la diputada Luz Elena Morales Núñez, así como por el primer priista del municipio, Tomás Gutiérrez Merino, Robles Loustaunau recordó que hace unos meses los priistas recorrieron calles, colonias y ejidos para pedir la confianza de la ciudadanía.

“Hoy regresamos con resultados, pero sobre todo con gratitud; hoy venimos a hacer algo que en política nunca debemos olvidar: regresar, vernos de frente y decir gracias”.

Robles reconoció además el trabajo realizado por el primer priista de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, al frente del municipio.

“LE DIMOS UNA CHI… A MORENA”.- GABRIEL ELIZONDO

En su intervención, Gabriel Elizondo agradeció a la estructura priista por el trabajo realizado y destacó la cercanía permanente con la ciudadanía.

“A nuestra gente, a nuestros coordinadores, a nuestras compañeras gestoras sociales, muchas gracias por su apoyo de todos los días, muchas gracias por estar cercanos a la gente.

“Porque si hoy Coahuila se distingue es por ello, por el 16-0, por la chinga que le pusimos a Morena, por el gran trabajo en las colonias y por la gente más echada para adelante de todo México”.

EL PRI ES EL PUEBLO HECHO PARTIDO, SEÑALA DIEGO RODRÍGUEZ

El PRI es el pueblo hecho partido, recalcó el secretario de Operación Política, Diego Rodríguez Canales, al tiempo que afirmó sentirse orgulloso de la militancia tricolor.

“Lo que no podemos permitir es que lleguen a nuestro estado aquellos que se han estado dedicando a destruir otras partes de nuestro país”, expuso, y afirmó que los coahuilenses están listos para defender su estado “como se nos pongan en frente, juntos, en bola, en línea”.

Rodríguez Canales señaló que los coahuilenses tienen en Manolo Jiménez al mejor gobernador de México, quien, dijo, está cumpliendo en temas como salud, seguridad, empleo y competitividad.

“El mensaje de hoy es muy claro: el mensaje es la unidad que representa esta familia. Por eso agradezco la presencia de los exalcaldes de manera particular, porque ellos también han forjado el Ramos que hoy tenemos”, dijo.

En su intervención, Tomás Gutiérrez Merino, primer priista de Ramos Arizpe, dijo sentirse orgulloso del trabajo realizado por el priismo y de los resultados obtenidos.

El Consejo Político Municipal se desarrolló en un ambiente de unidad y entusiasmo, con la participación de diputadas y diputados locales, ex presidentes del PRI, ex alcaldes, integrantes del Consejo Político, dirigentes de sectores y organizaciones, líderes territoriales y militantes, quienes refrendaron su respaldo al partido y destacaron el trabajo realizado para alcanzar el triunfo en los 16 distritos electorales de Coahuila. (El Heraldo de Saltillo)