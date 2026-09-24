Juan Manuel Iglesias Torres
Falleció el 22 de septiembre del 2026 a la edad de 64 años
Velación en capilla Fundadores 1
Ubicada en Blvd. Fundadores y Periférico LEA
Inhumación este jueves en el Panteón Jardines del Santo Cristo
Manuel De Jesús Cuevas Herrera
Falleció el 23 de septiembre del 2026 a la edad de 53 años
Velación en la capilla Hidalgo
Ubicada en Hidalgo y Blvd. Jesús Valdés Sánchez
Inhumación este jueves en el Panteón Jardines del Santo Cristo
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Florentino Segura Ramírez
Falleció el 23 de septiembre del 2026 a la edad de 45 años
Velación en capilla Fundadores 2
Ubicada en Blvd. Fundadores y Periférico LEA
Misa en la Iglesia Nuestra Sra. Del Rosario a las 09:00 hrs
Inhumación este viernes en el Panteón Jardines del Santo cristo
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José Santos Guadalupe Morales Rodríguez
Falleció el 23 de septiembre del 2026 a la edad de 72 años
Velación en capilla Las Rosas
Ubicada en Calzada Emilio Carranza y Aldama
Traslado este viernes para su Inhumación al Ej. Los Llanos Saltillo
Ramiro Álvarez Ramos
Falleció el 24 de septiembre del 2026 a la edad de 63 años
Velación en la capilla Zaragoza
Ubicada en Zaragoza y Jesús Valdés Sánchez
Misa en el Santuario de Nuestra Sra. de Guadalupe a las 13:00 hrs
Traslado este viernes para su Inhumación al Ej. Rincón de los pastores
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Aida Beatriz Berino Moreno
Falleció el 24 de septiembre del 2026 a la edad de 49 años
Velación en capilla Reconciliación
Ubicada en Blvd. Nazario S. Ortiz Garza 3951 col. Virreyes
Misa en Oratorio Martínez a las 14:00 hrs
Inhumación este viernes en el Panteón Jardines del Santo Cristo
Verónica Cuevas Gómez
Falleció el 24 de septiembre del 2026 a la edad de 45 años
Velación en capilla Fundadores 1
Ubicada en Blvd. Fundadores y Periférico LEA
Inhumación este viernes en el panteón Jardines del Santo Cristo
Mario Valerio Trejo
Falleció el 24 de septiembre del 2026 a la edad de 83 años
Velación en capilla Sixtina
Ubicada en Aldama y Calzada Emilio Carranza
Inhumación este viernes en el Panteón Jardines del Santo Cristo