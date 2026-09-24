Juan Manuel Iglesias Torres

Falleció el 22 de septiembre del 2026 a la edad de 64 años

Velación en capilla Fundadores 1

Ubicada en Blvd. Fundadores y Periférico LEA

Inhumación este jueves en el Panteón Jardines del Santo Cristo

Manuel De Jesús Cuevas Herrera

Falleció el 23 de septiembre del 2026 a la edad de 53 años

Velación en la capilla Hidalgo

Ubicada en Hidalgo y Blvd. Jesús Valdés Sánchez

Inhumación este jueves en el Panteón Jardines del Santo Cristo

–

Florentino Segura Ramírez

Falleció el 23 de septiembre del 2026 a la edad de 45 años

Velación en capilla Fundadores 2

Ubicada en Blvd. Fundadores y Periférico LEA

Misa en la Iglesia Nuestra Sra. Del Rosario a las 09:00 hrs

Inhumación este viernes en el Panteón Jardines del Santo cristo

–

José Santos Guadalupe Morales Rodríguez

Falleció el 23 de septiembre del 2026 a la edad de 72 años

Velación en capilla Las Rosas

Ubicada en Calzada Emilio Carranza y Aldama

Traslado este viernes para su Inhumación al Ej. Los Llanos Saltillo

Ramiro Álvarez Ramos

Falleció el 24 de septiembre del 2026 a la edad de 63 años

Velación en la capilla Zaragoza

Ubicada en Zaragoza y Jesús Valdés Sánchez

Misa en el Santuario de Nuestra Sra. de Guadalupe a las 13:00 hrs

Traslado este viernes para su Inhumación al Ej. Rincón de los pastores

–

Aida Beatriz Berino Moreno

Falleció el 24 de septiembre del 2026 a la edad de 49 años

Velación en capilla Reconciliación

Ubicada en Blvd. Nazario S. Ortiz Garza 3951 col. Virreyes

Misa en Oratorio Martínez a las 14:00 hrs

Inhumación este viernes en el Panteón Jardines del Santo Cristo

Verónica Cuevas Gómez

Falleció el 24 de septiembre del 2026 a la edad de 45 años

Velación en capilla Fundadores 1

Ubicada en Blvd. Fundadores y Periférico LEA

Inhumación este viernes en el panteón Jardines del Santo Cristo

Mario Valerio Trejo

Falleció el 24 de septiembre del 2026 a la edad de 83 años

Velación en capilla Sixtina

Ubicada en Aldama y Calzada Emilio Carranza

Inhumación este viernes en el Panteón Jardines del Santo Cristo