María del Carmen González Compean

Falleció el 21 de Septiembre del 2026 a la edad de 60 años

Velación en capilla Sur 1

Ubicada en Antonio Cárdenas y Pedro Aranda

Inhumación este martes en el panteón Jardines del Santo Cristo

María Bertha Alvarado Vásquez

Falleció el 21 de Septiembre del 2026 a la edad de 69 años

Velación en capilla Fundadores 2

Ubicada en Blvd. Fundadores y Periférico LEA

Misa en la iglesia de Nuestra Señora de los Dolores a las 12:00 hrs

Cremación este martes en el panteón Jardines del Santo Cristo

Adelita Silva Rodríguez

Falleció el 21 de Septiembre del 2026 a la edad de 67 años

Velación en capilla Fundadores 3

Ubicada en Blvd. Fundadores y Periférico LEA

Inhumación este martes en un panteón de la localidad

Irineo Daniel Becerril Saldívar

Falleció el 21 de Septiembre del 2026 a la edad de 82 años

Cremación este martes en el panteón Jardines del Santo Cristo

Manuel de Jesús Salvador Laborde Cancino

Falleció el 21 de Septiembre del 2026 a la edad de 90 años

Velación en la capilla Hidalgo

Ubicada en Hidalgo y Blvd. Jesús Valdés Sánchez

Cremación este miércoles en el panteón Jardines del Santo Cristo

Susana Hernández Maldonado

Falleció el 22 de Septiembre del 2026 a la edad de 59 años

Cremación este martes en el panteón Jardines del Santo Cristo

María del Carmen González Ramos

Falleció el 21 de Septiembre del 2026 a la edad de 80 años

Velación en la capilla Zaragoza​

Ubicada en Zaragoza y Jesús Valdés Sánchez

Inhumación este miércoles en un panteón de la localidad

Ana María Jiménez Martínez

Falleció el 21 de Septiembre del 2026 a la edad de 55 años

Velación en capilla Las Rosas

Ubicada en Calzada Emilio Carranza y Aldama

Misa en la parroquia del Señor de la Misericordia a las 11:00 hrs

Inhumación este miércoles en el panteón Valle del Santo Cristo