María del Carmen González Compean
Falleció el 21 de Septiembre del 2026 a la edad de 60 años
Velación en capilla Sur 1
Ubicada en Antonio Cárdenas y Pedro Aranda
Inhumación este martes en el panteón Jardines del Santo Cristo
María Bertha Alvarado Vásquez
Falleció el 21 de Septiembre del 2026 a la edad de 69 años
Velación en capilla Fundadores 2
Ubicada en Blvd. Fundadores y Periférico LEA
Misa en la iglesia de Nuestra Señora de los Dolores a las 12:00 hrs
Cremación este martes en el panteón Jardines del Santo Cristo
Adelita Silva Rodríguez
Falleció el 21 de Septiembre del 2026 a la edad de 67 años
Velación en capilla Fundadores 3
Ubicada en Blvd. Fundadores y Periférico LEA
Inhumación este martes en un panteón de la localidad
Irineo Daniel Becerril Saldívar
Falleció el 21 de Septiembre del 2026 a la edad de 82 años
Cremación este martes en el panteón Jardines del Santo Cristo
Manuel de Jesús Salvador Laborde Cancino
Falleció el 21 de Septiembre del 2026 a la edad de 90 años
Velación en la capilla Hidalgo
Ubicada en Hidalgo y Blvd. Jesús Valdés Sánchez
Cremación este miércoles en el panteón Jardines del Santo Cristo
Susana Hernández Maldonado
Falleció el 22 de Septiembre del 2026 a la edad de 59 años
Cremación este martes en el panteón Jardines del Santo Cristo
María del Carmen González Ramos
Falleció el 21 de Septiembre del 2026 a la edad de 80 años
Velación en la capilla Zaragoza
Ubicada en Zaragoza y Jesús Valdés Sánchez
Inhumación este miércoles en un panteón de la localidad
Ana María Jiménez Martínez
Falleció el 21 de Septiembre del 2026 a la edad de 55 años
Velación en capilla Las Rosas
Ubicada en Calzada Emilio Carranza y Aldama
Misa en la parroquia del Señor de la Misericordia a las 11:00 hrs
Inhumación este miércoles en el panteón Valle del Santo Cristo