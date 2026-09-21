lunes, septiembre 21, 2026
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El Heraldo de Saltillo
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Blanca Rodríguez Flores 

Falleció el 20 de Septiembre  del 2026 a la edad de 87 años

Cremación el lunes en el panteón Jardines del Santo Cristo

 

Gaudencia Garcia Rivera 

Falleció el 20 de Septiembre del 2026 a la edad de 50 años

Traslado para su velación e inhumación a Presa de Los Angeles,  Melchor Ocampo, Zacatecas

 

Ma. del Carmen Guadalupe Almaguer Siller

Falleció el 20 de Septiembre del 2026 a la edad de 77 años

Velación en la capilla Oratorio Valdés Sánchez

Ubicada en Blvd. Jesús Valdés Sánchez e Hidalgo

Misa en la capilla del panteón Jardines del Santo Cristo a las 11:00 hrs

Cremación el martes en el panteón Jardines del Santo Cristo

 

Erasmo Galván Quiroz 

Falleció el 21 de Septiembre del 2026 a la edad de 48 años

Velación en capilla Fundadores 1

Ubicada en Blvd. Fundadores y Periférico LEA

Cremación el martes en el panteón Jardines del Santo Cristo

 

 

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