Blanca Rodríguez Flores

Falleció el 20 de Septiembre del 2026 a la edad de 87 años

Cremación el lunes en el panteón Jardines del Santo Cristo

Gaudencia Garcia Rivera

Falleció el 20 de Septiembre del 2026 a la edad de 50 años

Traslado para su velación e inhumación a Presa de Los Angeles, Melchor Ocampo, Zacatecas

Ma. del Carmen Guadalupe Almaguer Siller

Falleció el 20 de Septiembre del 2026 a la edad de 77 años

Velación en la capilla Oratorio Valdés Sánchez

Ubicada en Blvd. Jesús Valdés Sánchez e Hidalgo

Misa en la capilla del panteón Jardines del Santo Cristo a las 11:00 hrs

Cremación el martes en el panteón Jardines del Santo Cristo

Erasmo Galván Quiroz

Falleció el 21 de Septiembre del 2026 a la edad de 48 años

Velación en capilla Fundadores 1

Ubicada en Blvd. Fundadores y Periférico LEA

Cremación el martes en el panteón Jardines del Santo Cristo