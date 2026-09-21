Blanca Rodríguez Flores
Falleció el 20 de Septiembre del 2026 a la edad de 87 años
Cremación el lunes en el panteón Jardines del Santo Cristo
Gaudencia Garcia Rivera
Falleció el 20 de Septiembre del 2026 a la edad de 50 años
Traslado para su velación e inhumación a Presa de Los Angeles, Melchor Ocampo, Zacatecas
Ma. del Carmen Guadalupe Almaguer Siller
Falleció el 20 de Septiembre del 2026 a la edad de 77 años
Velación en la capilla Oratorio Valdés Sánchez
Ubicada en Blvd. Jesús Valdés Sánchez e Hidalgo
Misa en la capilla del panteón Jardines del Santo Cristo a las 11:00 hrs
Cremación el martes en el panteón Jardines del Santo Cristo
Erasmo Galván Quiroz
Falleció el 21 de Septiembre del 2026 a la edad de 48 años
Velación en capilla Fundadores 1
Ubicada en Blvd. Fundadores y Periférico LEA
Cremación el martes en el panteón Jardines del Santo Cristo