PUNTO DE CIENCIA

Dr. Carlos Alberto Toro Arcila

El «inspector aéreo» perfecto: Ingenio mexicano enseña a los drones a ver dentro de las fábricas

Un desarrollo tecnológico de la Universidad Autónoma de Coahuila permite que drones económicos operen con precisión milimétrica sin usar GPS ni sensores costosos, democratizando la Industria 4.0 para las PyMEs del país.

Mantener un dron perfectamente inmóvil en el aire es un desafío matemático monumental; es tan complejo como intentar equilibrar una canica en el centro de un plato mientras caminamos. Esta estabilidad es indispensable para que estas aeronaves operen de forma segura como «inspectores aéreos» en fábricas o almacenes.

Sin embargo, en espacios techados la señal GPS desaparece. Sin ella, el dron se desorienta y corre el riesgo de estrellarse. Las grandes corporaciones mundiales solucionan esto equipando a sus aeronaves con sensores láser (LiDAR) sumamente caros, lo que genera una barrera tecnológica inalcanzable para muchas empresas mexicanas.

Para erradicar esta brecha, en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) hemos creado una solución innovadora: enseñarle al dron a ver.

«Nos enfrentábamos a una encrucijada. O usábamos sensores de lujo, o creábamos un cerebro matemático capaz de lograr la máxima precisión con el mínimo esfuerzo computacional», detalla el Dr. Carlos Alberto Toro Arcila, líder del proyecto. «Decidimos utilizar una simple cámara frontal, un componente barato que cualquier dron incluye, para que el robot observe su entorno y se estabilice».

El «cerebro visual» y la ilusión de escala

El algoritmo desarrollado en la UAdeC separa los complejos movimientos de la aeronave en tareas sencillas. Para no moverse de lado a lado, detecta contrastes en la pared y calcula un centro visual; si una ráfaga empuja al dron, el sistema le ordena a los motores corregir el rumbo instantáneamente.

Para saber si la aeronave se acerca o aleja sin tener un radar, se usa un truco óptico: la ilusión de escala. El programa mide la distancia entre dos puntos de la imagen; si esta aumenta (los puntos se ven más grandes), el dron sabe que es arrastrado hacia adelante y frena.

Tecnología accesible para México

En pruebas de laboratorio, el dron dependiendo solo de sus sensores de fábrica fue incapaz de estabilizarse, desviándose sin control. En cambio, al activar el «cerebro visual» diseñado en la UAdeC, la aeronave logró anclarse visualmente.

Pero el mayor triunfo fue la precisión. Al añadir un «amortiguador» matemático al sistema (un controlador Proporcional-Derivativo), el algoritmo logró anticipar y absorber las turbulencias generadas por las propias hélices de la aeronave. Esta innovación clave redujo en un 41.2% el error de vuelo en comparación con la versión más básica del algoritmo, garantizando movimientos suaves que no desgastan los motores.

El rigor de este avance fue validado internacionalmente y publicado en la revista Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering.

«Demostramos que en México existe la capacidad para crear tecnología de punta», destaca el investigador. «Al dotar a drones comerciales de bajo costo con estos algoritmos, abrimos el camino para que la industria nacional despliegue sus propias flotillas de robots autónomos, impulsando la competitividad con soluciones económicamente accesibles».

El próximo paso será integrar Inteligencia Artificial (Deep Learning) para que este inspector soporte cambios de luz y viento en exteriores.

Dr. Carlos Alberto Toro Arcila

Facultad de Ingeniería, Unidad Sureste

carlos.toro@uadec.edu.mx