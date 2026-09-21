Mueren 5 recién nacidos en IMSS de Durango; indagan motivo

Durango.- Cinco recién nacidos murieron en menos de una semana al interior del Hospital General de Zona Número 1 del IMSS en Durango capital, informó el instituto federal.

Señaló que realiza una revisión clínica y epidemiológica integral para determinar las circunstancias de cada caso que se registró del 15 al 19 de septiembre en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales.

El IMSS informó que durante la vigilancia epidemiológica identificó una bacteria sensible a los antibióticos de uso habitual disponibles en el hospital.

«Sin embargo, con la información disponible, su presencia no explica por sí sola los fallecimientos. La revisión continúa», precisó en un comunicado.

Los primeros tres decesos ocurrieron el pasado 15 de septiembre; después, uno más se registró el 18 de septiembre, y el 19 de septiembre ocurrió el fallecimiento del quinto recién nacido.

El IMSS indicó que tanto autoridades de la delegación, como de nivel central, estarán en Durango supervisando las investigaciones y el desarrollo de todo el caso.

Aseguró que se han implementado medidas de contención, entre ellas, el aislamiento de casos, la restricción de nuevos ingresos, la limpieza y desinfección exhaustivas, la vigilancia de contactos y la toma cultivos de seguimiento, cuyos resultados han sido negativos hasta el momento.

«Al corte del 20 de septiembre, no se han identificado pacientes sospechosos. El IMSS mantendrá la vigilancia epidemiológica y continuará la investigación, en coordinación con las autoridades sanitarias», se añadió oficialmente.

Por su parte, Esteban Villegas, Gobernador de Durango (PRI), reclamó el que no haya habido transparencia con la información.

«Me enteré apenas ayer. Estaba muy hermética la información y eso es grave», lamentó.

El gobernador además acusó que en el hospital no quisieron entregar información a la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado.

«No quisieron sacar los expedientes, no se los prestaron a la Coprised. Sé que hoy llega la Cofepris y llega todo un equipo de México a hacer todo un estudio completo de qué fue lo que pasó. Aunque pues si fue el día 15, el primer caso, y hoy estamos a 21 y van a llegar hoy, en cinco días pudieron haber pasado muchas cosas», dijo.

«Si hubiéramos entrado el primer día, hubiéramos detectado perfectamente qué fue, yo espero que sí hayan hecho el estudio completo, los cultivos para saber de qué se trataba, pero yo espero que hoy que llegue Cofepris puedan decirnos exactamente qué fue lo que pasó, porque las familias, no solamente de los cinco menores fallecidos, sino todo Durango, queremos saber qué fue lo que pasó, qué fue lo que infectó». (Agencia Reforma)