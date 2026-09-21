Va HEB por su primera tienda en Ramos Arizpe

Se construirá en la “Plaza Aeropuerto”, la cual será remodelada para albergar este nuevo establecimiento, por lo que algunos negocios existentes tendrán que ser reubicados

La llegada de HEB a Ramos Arizpe fue confirmada por el alcalde Tomás Gutiérrez, quien informó que representantes de la cadena comercial, propietarios de Plaza Aeropuerto y el ayuntamiento han avanzado coordinadamente para llevar a cabo el proyecto de instalación de una sucursal, cuya construcción implicará una importante transformación del complejo comercial ubicado en el sector de los bulevares Miguel Ramos Arizpe y Jaime Benavides Pompa.

“Ya estuvimos platicando con ellos el viernes, donde ya es un hecho; ya van a empezar con los diseños”, indicó el edil.

El proyecto contempla utilizar una parte considerable de la Plaza Aeropuerto, donde actualmente operan diversos establecimientos y salas de cine. Gutiérrez Merino señaló que aproximadamente la mitad del complejo tendrá que ser modificada para disponer del espacio necesario para una tienda de las dimensiones proyectadas.

“Van a ser reacomodados algunos de los locales y va a modificarse en su planeación aproximadamente media plaza como originalmente fue planeada desde hace años para que el supermercado pueda dar el servicio a la comunidad”, detalló.

Como parte de este proceso, algunos negocios serán reubicados y otros podrían integrarse a los espacios comerciales interiores del nuevo establecimiento. Entre los giros involucrados se encuentran un gimnasio, establecimientos de alimentos y una agencia automotriz. El alcalde aclaró que ya se han realizado negociaciones para mantener estas empresas en Ramos Arizpe.

La instalación de HEB en este punto de la ciudad retoma un proyecto anunciado desde noviembre de 2024, cuando se manejó una inversión estimada superior a los 210 millones de pesos para la primera sucursal de la cadena en Ramos Arizpe.

El alcalde consideró que la decisión de retomar el proyecto refleja el interés del sector privado por participar en el crecimiento comercial de Ramos Arizpe, ciudad que durante los últimos años ha registrado una expansión industrial y habitacional. (EDUARDO SERNA)

EL PROYECTO CONTEMPLA utilizar una parte considerable de la Plaza Aeropuerto, donde actualmente operan diversos establecimientos y salas de cine.