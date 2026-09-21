Suman 30 quejas contra choferes del transporte público en Ramos Arizpe durante 2026

Alrededor de 30 reportes relacionados con el servicio que prestan operadores del transporte público han sido recibidos durante lo que va de 2026 por la Dirección de Transporte de Ramos Arizpe, casos que han derivado en diferentes medidas disciplinarias contra los conductores.

Juan García Leija, director de Transporte Municipal, informó que las inconformidades son recibidas principalmente a través de WhatsApp y aseguró que cada señalamiento es atendido para determinar las acciones correspondientes.

“Nos siguen llegado reportes vía WhatsApp, los cuales se atienden a la brevedad posible y de los cuales se han derivado infracciones a los conductores, llamadas de atención y hasta suspensiones por día. Todo ha sido gracias a que los usuarios han confiado en esta herramienta de mensajería que ha hecho más dinámica la respuesta y la atención a los reportes”, explicó el funcionario.

García Leija detalló que las quejas no se concentran en una sola línea de transporte, pues se han presentado señalamientos contra operadores de prácticamente todas las rutas que brindan servicio en el municipio.

“De todas las rutas hemos recibido; de la Ruta Estudiantil, hemos recibido de Los Pinos, de Analco, Mirador, Valle Poniente, de la ruta intermunicipal Saltillo-Ramos. De todas las rutas hemos recibido las quejas”, puntualizó.

Ante esta situación, la dependencia municipal continuará con las inspecciones para vigilar la operación de las unidades y el comportamiento de los conductores, además de dar seguimiento a los reportes que sean presentados por los pasajeros.

El director invitó a la ciudadanía a continuar denunciando cualquier irregularidad detectada durante sus traslados, ya que estos señalamientos permiten a la autoridad intervenir y, cuando corresponda, aplicar medidas contra los operadores. Para ello, indicó que los usuarios pueden comunicarse vía WhatsApp al 844-644-63, número proporcionado por la dependencia para la recepción de reportes. (EDUARDO SERNA)