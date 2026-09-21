Separan de sus funciones a docente acusado de acoso en Ramos Arizpe

Garantiza CECyTEC Ramos Arizpe atención a estudiantes tras denuncias contra prefecto

El prefecto señalado de acosar alumnas del CECyTEC “Felipe Carrillo Puerto”, ubicado en el Parque Industrial Santa María de Ramos Arizpe, fue separado de sus funciones mientras las autoridades educativas desarrollan los protocolos correspondientes para esclarecer los presuntos casos de acoso denunciados por estudiantes.

La directora general del CECyTEC en Coahuila, Azucena Ramos, confirmó que de manera inmediata se activaron los protocolos correspondientes y el docente fue separado de sus funciones. Dijo que ahora le toca al Ministerio Público llevar a cabo la investigación de los hechos denunciados por algunas alumnas del plantel.

Emanuel González Martínez, director del plantel, confirmó que el trabajador identificado como Alberto “N” fue separado de sus funciones y explicó que la medida forma parte del procedimiento implementado ante los señalamientos.

“Los protocolos fueron activados y seguidos desde el primer momento. En efecto escuchamos más voces al respecto y fuimos escuchando cada testimonio. Por lo pronto no se está presentando el prefecto, porque se está haciendo el protocolo”, señaló.

Aseguró que desde que se tuvo conocimiento de la situación se ha mantenido comunicación con la comunidad estudiantil, particularmente con las alumnas, a quienes se les ha reiterado que pueden acercarse a la dirección para informar cualquier situación que consideren inapropiada o que requiera atención.

González Martínez reconoció el respaldo de Azucena Ramos Ramos, directora general del CECyTEC en Coahuila, para dar seguimiento al caso y aplicar las medidas institucionales correspondientes. Subrayó que, ante la cantidad de estudiantes que conforman la comunidad del plantel, existe la responsabilidad de atender con seriedad cualquier reporte que pudiera afectar su seguridad o bienestar. (EDUARDO SERNA)