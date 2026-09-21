Toma protesta el nuevo coordinador de la Unidad Norte de la UAdeC, Tadeo Vargas Pérez

Monclova, Coahuila.- Con el respaldo de 17 Escuelas, Facultades e Institutos de la Universidad Autónoma de Coahuila Unidad Norte, tomó protesta como nuevo coordinador de esta Unidad, Tadeo Vargas Pérez, para el periodo 2026-2029.

El rector de la máxima casa de estudios, Octavio Pimentel Martínez, llevó a cabo el acto protocolario en la sala de seminarios del Ciudad Universitaria de Monclova, acompañado por el coordinador saliente Luis Carlos Talamantes, el alcalde de Monclova, Carlos Villarreal y la alcaldesa de Frontera, Irma Pérez Cantú.

Ante el H. Consejo Universitario Funcionando por Unidad, reconoció el resultado del proceso democrático para la elección de la persona a cargo de la Coordinación de Unidad Norte, en la que la voluntad mediante el voto libre, directo y secreto fue elegido el Tadeo Vargas.

“La participación del 86.32 por ciento del padrón electoral, refleja el interés de las y los universitarios por involucrarse en la toma de decisiones, y la confianza recibida representa un respaldo importante, pero también una responsabilidad que deberá traducirse en diálogo, apertura y trabajo cercano con cada uno de los planteles que integran la Unidad Norte”, afirmó el rector.

Pimentel Martínez, exhortó a que, concluido el proceso electoral, retomemos el trabajo en equipo, que, aunque la pluralidad forma parte de la vida universitaria y podemos tener distintas perspectivas sobre la manera de avanzar, compartimos una responsabilidad mayor: fortalecer a nuestras escuelas y facultades, respaldar a sus comunidades y asegurar que nuestras decisiones respondan al presente y al futuro de las y los estudiantes.

Dijo que la Unidad Norte tiene un papel fundamental en la presencia y la responsabilidad social de la Universidad Autónoma de Coahuila, ya que su diversidad académica y su cercanía con las distintas regiones del norte del estado obliga a mantener una Coordinación activa, presente en el territorio y atenta a las necesidades de cada comunidad.

“A esta comunidad le reitero mi llamado: avancemos unidos, pongamos nuestra capacidad, experiencia y compromiso al servicio de la Universidad que compartimos, porque cuando la comunidad universitaria trabaja con un propósito común, la Unidad Norte se fortalece y con ella se fortalece toda la Universidad Autónoma de Coahuila”, expresó Pimentel Martínez.

Por su parte, Tadeo Vargas Pérez, en su mensaje, agradeció a su familia que ha sido pilar fundamental para emprender esta nueva etapa al frente de la Coordinación UN, y refrendó el compromiso de construir todos los días la Universidad con el trabajo de su gente, es decir toda la comunidad universitaria.

“Hoy recibo la Coordinación de Unidad Norte con orgullo, pero principalmente con un enorme sentido de responsabilidad para atender y dar trámite a las peticiones que estudiantes, maestros, trabajadores y directivos me plantearon durante la campaña, y que por la confianza vengo a trabajar y a cumplir”, expresó.

Explicó que tiene tres ejes de trabajo; escuchar, coordinar y fortalecer, el primero porque significa estar presente; coordinar representa que ninguna escuela está sola y con el trabajo en equipo se logrará el crecimiento y, el fortalecimiento es transformar las ideas y las necesidades de nuestra comunidad con resultados.

Vargas Pérez, afirmó que la oficina del coordinador estará donde la universidad lo necesite en Monclova, Frontera, Múzquiz, Nueva Rosita, Allende, Piedras Negras, Acuña y en cada espacio de la Unidad Norte.

Agradeció al rector por su confianza y respaldo permanente a la Unidad Norte, y a quienes han antecedido en la responsabilidad, así como a la comunidad estudiantil, docentes y administrativa que han decido apoyar este proyecto. (El Heraldo de Saltillo)