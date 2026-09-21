Refuerza Javier Díaz limpieza de arroyo en la Zona Centro

Ayuntamiento retira basura y maleza en el arroyo La Tórtola y fortalece espacios públicos en Las Teresitas

El alcalde Javier Díaz González intensificó sus acciones del programa “Aquí Andamos” para mantener una ciudad limpia y en mejores condiciones para las familias saltillenses.

Este lunes, el Gobierno Municipal reforzó los trabajos de limpieza y mantenimiento del tramo del arroyo La Tórtola, ubicado entre las calles Rayón y General Ramón Corona, en la Zona Centro.

En este punto, cuadrillas de “Aquí Andamos” retiraron basura, escombro, maleza y otros desechos acumulados en su cauce, a fin de mejorar las condiciones del arroyo y eliminar fauna nociva en el sector.

De manera simultánea, se reforzaron las labores de limpieza integral y deshierbe en diferentes áreas verdes y plazas públicas del fraccionamiento Las Teresitas, sobre todo en los espacios ubicados entre las calles Huizache, Adames y la avenida Las Teresitas.

Las cuadrillas municipales realizaron labores generales de mantenimiento, con el propósito de recuperar estos espacios en favor de las familias y habitantes del sector.

El alcalde Javier Díaz González recordó que está disponible el asistente virtual “Saltillo Fácil”, 844-160-08-08, con el que la ciudadanía puede reportar algún servicio público en la localidad. (El Heraldo de Saltillo)