En Ramos Arizpe el apoyo a la educación se mantiene todo el año

Avanza “En Tu Escuela Tú Eliges”; inversión será de casi 6 mdp

Con 67 entregas realizadas de las 95 contempladas para la presente administración y una inversión global cercana a los 6 millones de pesos, en Ramos Arizpe avanza el programa “En Tu Escuela Tú Eliges”, estrategia impulsada por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino para atender directamente las necesidades de los planteles educativos.

El alcalde encabezó las entregas 66 y 67 en la Escuela Primaria Independencia, ubicada en la colonia Analco, donde los turnos matutino y vespertino recibieron diversos apoyos, beneficiando directamente a 840 alumnos.

Gutiérrez Merino destacó que el programa registra ya un avance superior al 70 por ciento de la meta establecida y continuará recorriendo los planteles para completar las 95 entregas programadas durante la presente administración.

“Ya llevamos 67 entregas y vamos a continuar hasta llegar a todas las escuelas que tenemos contempladas. Aquí son los maestros y los padres de familia quienes deciden qué necesita su plantel; queremos que el recurso llegue a donde realmente hace falta y que nuestros niños tengan mejores condiciones para estudiar”, expresó el alcalde.

Acompañado por el secretario de Desarrollo Social, José Humberto García Zertuche, Gutiérrez Merino explicó que “En Tu Escuela Tú Eliges” permite a cada comunidad educativa definir el equipamiento que requiere, desde computadoras, pintarrones, mobiliario y equipos de sonido, hasta aires acondicionados y herramientas tecnológicas.

La Primaria Independencia recibió, para sus distintos turnos, equipo de sonido profesional, sillas ejecutivas, pintarrones, extensiones de uso rudo, proyector, sillas secretariales y fijas.

García Zertuche señaló que el programa forma parte de una estrategia integral de atención a las escuelas, que se complementa con la entrega de útiles escolares y “Enchúlame la Escuela”, programa mediante el cual se realizan trabajos de pintura, iluminación, rehabilitación de sanitarios y otras mejoras en los planteles.

Durante el evento, la directora del turno matutino, Juliana Abigail Mirón Pérez, agradeció el respaldo del Gobierno Municipal y destacó que estos apoyos permiten mejorar los espacios y las herramientas disponibles para el aprendizaje de niñas y niños. (ACONTECER)