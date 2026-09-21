Impulsa Gabriel Elizondo participación juvenil con el Semillero Legislativo

La convocatoria estará abierta del 21 al 25 de septiembre y busca acercar a las juventudes al trabajo parlamentario y generar propuestas para atender problemáticas de Coahuila y México

Torreón, Coahuila.- Con el objetivo de escuchar a las juventudes, acercarlas al trabajo que se realiza desde el Senado y generar propuestas en beneficio de Coahuila y México, el senador por Coahuila, Gabriel Elizondo Pérez, en coordinación con el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, invitó a las y los jóvenes a participar en la convocatoria del Semillero Legislativo, dirigida a estudiantes de instituciones de educación superior públicas y privadas de la entidad.

El programa tiene como propósito acercar a las nuevas generaciones al trabajo parlamentario, brindándoles herramientas para conocer el funcionamiento del Senado de la República, analizar problemáticas de interés público, formular propuestas y participar en ejercicios de deliberación y debate.

“Queremos escuchar y conocer las opiniones de las y los jóvenes de Coahuila y acercarlos al trabajo que hacemos desde el Senado. Este Semillero Legislativo comienza con estudiantes universitarios de todas las carreras, no solamente de Derecho, para incluir sus voces, debatir ideas y convertirlas en propuestas, iniciativas y puntos de acuerdo. Queremos llevar estos diálogos también con comerciantes, organizaciones de la sociedad civil y distintos sectores, para que cada vez más coahuilenses sean escuchados y sus ideas tengan un espacio en el trabajo legislativo”, declaró Elizondo Pérez.

Lo anterior lo dio a conocer durante una entrevista en el marco del Mercadito Mejora realizado en Torreón, donde estuvo junto al alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís y al equipo de Mejora Coahuila. Durante la jornada también participaron en la entrega de infraestructura educativa y mobiliario escolar en la Escuela Secundaria General No. 7, en beneficio de su comunidad educativa.

Como parte del Semillero Legislativo, las y los participantes recibirán capacitación sobre el funcionamiento del Poder Legislativo y posteriormente serán integrados en comisiones de trabajo, donde investigarán y analizarán una problemática relacionada con Coahuila o México para construir propuestas y presentarlas ante un Pleno de Simulación del Senado.

Los trabajos podrán abordar temas como juventud y educación, salud, seguridad y justicia, desarrollo económico, agua y medio ambiente, inclusión social, campo, movilidad, innovación, ciencia, tecnología y participación ciudadana.

Al concluir el ejercicio, las propuestas serán recopiladas y remitidas al senador Gabriel Elizondo para su análisis. Aquellas que resulten viables podrán ser consideradas para su desarrollo como iniciativas, proposiciones con punto de acuerdo u otros instrumentos parlamentarios.

Gabriel Elizondo explicó que el registro será libre y gratuito y estará abierto del 21 al 25 de septiembre de 2026. La instalación y capacitación se realizarán el 28 de septiembre; los trabajos de comisiones, del 30 de septiembre al 2 de octubre; y la Sesión Plenaria de Simulación del Senado, el 5 de octubre.

Las y los interesados podrán registrarse a través de www.gabrielelizondo.mx donde también podrán conocer más sobre el trabajo legislativo del senador. (El Heraldo de Saltillo)