12 mil elementos mantienen el el blindaje de Coahuila

Habrá operativos con los estados de Nuevo León y Durango, además de una estrategia binacional con los gobiernos tanto de Estados Unidos como con el de Texas, anuncia el gobernador Manolo Jiménez

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, dio a conocer que en la reunión estatal de seguridad que tuvo lugar este lunes con la participación de las corporaciones de los tres niveles, se dio a conocer la presencia en la entidad de 12 mil elementos pertenecientes al Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Marina y las Fiscalías de Coahuila y General de la República, así como de la Policía Estatal y de las policías municipales para mantener el blindaje del territorio estatal.

En la reunión se abordó también el fortalecimiento de la coordinación en materia de seguridad hacia fuera del estado, por lo que ya se tienen previstos planes y operativos para realizarse de manera conjunta con los estados de Nuevo León y Durango, además de una estrategia binacional con los gobiernos tanto de Estados Unidos como con el de Texas.

También anunció que para 2027, se realizará una inversión de miles de millones de pesos en infraestructura, patrullas, equipamiento y tecnología para seguir fortaleciendo la seguridad en el estado.

El gobernador recordó que de acuerdo con datos de la encuesta ENVIPE del INEGI, un poco más de siete de cada diez coahuilenses se sienten seguros en el estado, lo que le valió a Coahuila la obtención del primer lugar nacional como el estado más seguro con el 71.5 seguido por Yucatán con el 63.8 por ciento.

Citó como un hecho relevante la diferencia que existe entre Coahuila como primer lugar y el segundo, que es de más de siete puntos porcentuales, además de destacar que del 2023, que fue cuando inició la presente administración, a septiembre de 2026, la entidad subió 24 puntos dentro de este nivel de percepción como el estado más seguro, con lo que actualmente se ubica en 46 puntos por arriba de la media nacional.

“Coahuila siempre ha tenido un buen lugar en el tema de seguridad, pero se ha ido mejorando, en el año 2023 tercer lugar con 53.7 por ciento, en 2024 tercer lugar con el 60 por ciento, 2025 segundo lugar con el 60.6 y 2026 primer lugar con el 71.5, se ha subido en esta administración un 24 por ciento que es un logro muy importante”, manifestó.

“Aquí quiero aprovechar para mencionar que en Coahuila llevábamos todo el sexenio dentro del Top 3 nacional, ahora se logra este primer lugar nacional y aquí quiero agradecer de manera muy especial a las corporaciones. Siempre hemos destacado tres pilares muy importantes en la estrategia de seguridad de Coahuila, uno de ellos es la coordinación, aquí hay una gran coordinación con el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional”, agregó.

También destacó la gran coordinación con la presidenta de la República Claudia Sheinbaum y el secretario de Seguridad Omar García Harfuch así como con los mandos nacionales de la Guardia Nacional y la Marina. (ÁNGEL AGUILAR)