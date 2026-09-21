Con programas sociales fortalecemos el aprendizaje: Javier Díaz

Aquí Vamos Gratis y Amor en Movimiento contribuyen al bienestar y desarrollo de las familias saltillenses

El alcalde Javier Díaz González afirmó que en Saltillo se impulsan programas sociales que, además de apoyar la economía de las familias, contribuyen a generar mejores condiciones para el aprendizaje y desarrollo de niñas, niños y jóvenes.

Al encabezar la ceremonia por el 109 aniversario de la primaria, Miguel López, ubicada en la zona centro de la ciudad, Díaz González señaló que acciones como Aquí Vamos Gratis y Amor en Movimiento representan importantes apoyos para la vida cotidiana de las familias saltillenses.

El alcalde informó que Aquí Vamos Gratis, a casi un año de su funcionamiento, ha ofrecido sin costo 6.7 millones de pasajes, lo que representa un ahorro global de 90 millones de pesos para las familias.

Señaló que contar con transporte gratuito permite apoyar la economía familiar y facilitar los traslados de estudiantes, así como de quienes diariamente se desplazan a sus centros de trabajo y actividades.

Javier Díaz dio a conocer además los resultados del programa Amor en Movimiento, mediante el cual se han realizado 172 jornadas para acercar diferentes apoyos a la población.

A través de este programa se han entregado 8 mil 443 lentes, 2 mil 578 aparatos auditivos, mil 367 glucómetros y 186 baumanómetros.

Díaz González señaló que este tipo de apoyos contribuyen a mejorar la calidad de vida de las personas y, en el caso de niñas, niños y jóvenes que requieren lentes o aparatos auditivos, representan herramientas importantes para favorecer su desempeño y aprendizaje.

“Vamos a seguir trabajando en equipo con el gobernador Manolo Jiménez Salinas para generar mejores condiciones para nuestras niñas, niños y jóvenes, apoyar a las familias y brindarles herramientas que les permitan salir adelante”, comentó.

Durante el evento, Javier Díaz entregó además la rehabilitación de la cancha de usos múltiples de la primaria, Miguel López, con lo que cumplió un compromiso establecido con la comunidad escolar.

“Esta escuela es una de las más emblemáticas de nuestro Saltillo y por eso traemos este beneficio para estudiantes, docentes y padres de familia”, señaló.

La subdirectora de la primaria Miguel López, Rocío Ofelia Gualajara Gómez, agradeció al alcalde Javier Díaz González escuchar su petición y cumplir con el compromiso de rehabilitar este espacio.

“Gracias por las mejoras que se hicieron en estos espacios que son en beneficio de nuestro alumnado; gracias porque con mejores condiciones para la educación se tendrá un mejor futuro para nuestras niñas y niños”, apuntó.

En representación del alumnado, el estudiante Santiago Estrada Cázares agradeció el apoyo brindado a la institución y destacó la importancia de contar con mejores espacios para el desarrollo de las y los estudiantes.

“Agradecemos al alcalde Javier Díaz González por su apoyo a nuestra escuela, sabemos que cuando se trabaja por la educación se pueden lograr grandes cosas”, comentó.

En el evento también estuvieron los regidores Ricardo Treviño Salinas y Carlos Kalionchis Reyes, integrantes de la Comisión de Educación; Job Roberto Molina, jefe administrativo de la Secretaría de Educación, en representación de Emanuel Garza Fishburn, titular de la dependencia; el director de Desarrollo Social, Ernesto Siller Torres; así como estudiantes, docentes y padres de familia. (El Heraldo de Saltillo)