Reforzarán rondines para prevenir arrancones de motociclistas en Saltillo

Instruye el alcalde Javier Díaz a la Policía Municipal mantener vigilancia en vialidades como V. Carranza y bulevar Los Pastores para evitar estas prácticas y reducir riesgos de accidentes.

El Gobierno Municipal de Saltillo reforzará los rondines de vigilancia en vialidades de alto flujo vehicular para prevenir y evitar la realización de arrancones en motocicleta, actividad que no está permitida y que representa un riesgo tanto para quienes participan como para el resto de los automovilistas.

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, informó que giró instrucciones al comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Garza Félix, y al director de la Policía Municipal, Jordan Espino, para mantener una vigilancia permanente en diferentes sectores de la ciudad, particularmente en puntos donde se han detectado este tipo de prácticas.

“Di la instrucción al comisionado, a Miguel Ángel Garza Félix y al director de la Policía, a Jordan Espino, de estar muy al pendiente y tener patrullaje en los diferentes sectores de Saltillo, en el tema del V. Carranza, lo de los arrancones de motociclistas, pero también en el bulevar Los Pastores, arrancones que se han tenido ahí”, señaló.

Advirtió que quienes sean sorprendidos utilizando las vías públicas para realizar arrancones serán sujetos a la aplicación de la normativa correspondiente, al considerar que estas conductas pueden generar accidentes y poner en peligro a terceros.

“Vamos a seguir con el patrullaje y vamos a aplicar el peso de la ley a quien nosotros captemos que esté utilizando las vías públicas para poder estar jugando en este tipo de arrancones, viene mano dura para eso”, afirmó Díaz González, quien reiteró que la instrucción hacia los mandos de seguridad es contundente.

Remarcó que las acciones de vigilancia buscan proteger a todos los usuarios de las vialidades, tanto a quienes pudieran involucrarse en estas prácticas como a las personas que transitan diariamente por sectores como V. Carranza y Los Pastores, con el objetivo de prevenir accidentes y garantizar la integridad de las y los saltillenses. (OMAR SOTO)