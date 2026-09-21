Definitivo, fue PRI el partido más votado en elecciones del 7 de junio en Coahuila

El Consejo General del IEC dio a conocer el cómputo definitivo de la elección para renovar el Congreso local, luego de las sentencias emitidas por el Tribunal Electoral de Coahuila; también aprobó la asignación de diputaciones de representación proporcional bajo el principio de paridad de género

En cumplimiento a diversas sentencias emitidas por el Tribunal Electoral de Coahuila, el Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila (IEC) dio a conocer este lunes el cómputo definitivo de la elección celebrada el pasado 7 de junio de 2026 para renovar el Congreso del Estado, en el que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) se mantuvo como la fuerza política con mayor número de votos.

En este sentido, de un millón 208 mil con 867 votos validados, de acuerdo con los resultados finales presentados durante la sesión, el PRI obtuvo 648 mil 948 votos, seguido por Morena, con 288 mil 879; Unidad Democrática de Coahuila (UDC), con 50 mil 543; el Partido del Trabajo (PT), con 45 mil 932; Partido Verde Ecologista de México (PVEM), con 33 mil 965; Partido Acción Nacional (PAN), con 27 mil 762; Movimiento Ciudadano (MC), con 25 mil 453; Nuevas Ideas, con 77 mil 393; y México Avante, con 7 mil 580 sufragios. En cuanto a las candidaturas independientes, en el Distrito 2 se contabilizaron mil 468 votos, mientras que en el Distrito 4 fueron 944.

Diputaciones plurinominales

Durante la misma sesión, el órgano electoral emitió el acuerdo correspondiente a la asignación oficial de las diputaciones por el principio de representación proporcional o plurinominales, procedimiento que se realizó atendiendo las disposiciones electorales y el principio de paridad de género. El IEC tiene entre sus atribuciones realizar el cómputo estatal y efectuar la asignación de las diputaciones de representación proporcional.

Con base en la distribución aprobada, las diputaciones de representación proporcional quedaron de la siguiente manera, una para el PRI, una para el PT, una para UDC, cinco para Morena y una para Nuevas Ideas. Estas nueve curules, sumadas a las 16 diputaciones obtenidas por mayoría relativa, dan un total de 25 diputaciones, distribuidas entre 13 mujeres y 12 hombres, que integrarán la próxima Legislatura del Congreso de Coahuila.

“Se analizó que la Legislatura actual se encuentra integrada por 13 hombres y 12 mujeres, y se pretende, en este proyecto de acuerdo, como se hizo en el mes de junio, hacer un ajuste para efectos de que se invierta esa integración en esta Legislatura de 13 mujeres y 12 hombres”, dijo el secretario ejecutivo del IEC, Gerardo Blanco Guerra, quien remarcó que para este efecto se tomó en cuenta la óptica vigente en el Código Electoral de Coahuila en torno a la paridad de género. (OMAR SOTO)