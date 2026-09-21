Postes a punto de caer ponen en riesgo a saltillenses, vecinos solicitan atención para evitar accidentes

Habitantes de la avenida La Salle y Lago de Xochimilco aseguran que desde hace más de dos meses han reportado la situación a Protección Civil, CFE y Telmex, sin que hasta ahora se concrete el retiro o reparación de las estructuras

Vecinos de la esquina de avenida La Salle y Lago de Xochimilco, a una cuadra del Colegio Ignacio Zaragoza (CIZ), alertaron por el riesgo que representan varios postes que permanecen severamente inclinados y sostenidos prácticamente por el cableado, situación que, aseguran, se mantiene desde hace más de dos meses.

De acuerdo con los habitantes del sector, la problemática ya fue reportada en distintas ocasiones a Protección Civil, a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y a Telmex, debido a que las estructuras se encuentran junto a una zona de circulación vehicular y peatonal, además de que sostienen una gran cantidad de cables.

“Tenemos más de dos meses con este problema en nuestra esquina. Lo hemos reportado a Protección Civil, CFE y Telmex”, señalaron los vecinos, quienes explicaron que personal de Protección Civil ha acudido en un par de ocasiones al sitio, aunque únicamente ha colocado cinta de precaución alrededor de la estructura.

La situación, sin embargo, permanece sin una solución definitiva. “CFE no ha ido y Telmex tampoco”, afirmaron los habitantes, quienes también han utilizado el grupo de WhatsApp de Seguridad del Municipio correspondiente a la colonia para insistir en el reporte y solicitar atención.

En las imágenes proporcionadas por los vecinos se observa un poste de concreto considerablemente inclinado hacia la vialidad, acompañado por otra estructura de madera que también presenta una inclinación pronunciada, mientras que ambos soportan una cantidad importante de cableado. La condición de los postes genera preocupación ante la posibilidad de que una falla estructural, el viento o algún incidente vehicular pueda provocar su desplome.

Mientras tanto, los vecinos de La Salle y Lago de Xochimilco piden que las autoridades y las empresas responsables de la infraestructura atiendan el reporte antes de que ocurra un accidente y que, más allá de colocar una cinta de precaución, se realice una revisión de las estructuras, el cableado y las condiciones del lugar para determinar las acciones necesarias. (OMAR SOTO)