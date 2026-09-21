“Polo” se intensifica a huracán frente a las costas de Guerrero y Michoacán

Ciudad de México.- “Polo” se intensificó a huracán a unos 305 kilómetros al sureste de Zihuatanejo, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos.

El huracán se moviliza con vientos máximos sostenidos de 130 kilómetros por hora, según el CNH.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el meteoro generará lluvias intensas, de 75 a 150 milímetros (mm), en la costa y el sur de Oaxaca y Guerrero.

Se prevén lluvias muy fuertes, de 50 a 75 mm, en la costa y sur de Michoacán, y fuertes, de 25 a 50 mm, al este y sur de Jalisco y en Colima.

Se espera, advirtió el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, que “Polo” continúe intensificándose rápidamente, para convertirse en huracán mayor el martes.

La Coordinación Nacional de Protección Civil emitió un aviso informando que se alistan las acciones de protección ante los posibles efectos del fenómeno.

“Ante la evolución de la tormenta tropical #Polo, personal de la #CNPC de la @SSPCMexico ya se encuentra en trayecto en una #MisiónECO preventiva hacia Guerrero y Michoacán”.

“Mantenemos coordinación permanente con los tres órdenes de gobierno para fortalecer las acciones de protección en campo, ante sus posibles efectos”, posteó en redes sociales. (AGENCIA REFORMA)