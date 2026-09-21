Dirige Miguel Riquelme atención municipal a servicios prioritarios y obra social

Llevan beneficios del Mercadito Mejora Coahuila a vecinos de Sol de Oriente y sectores aledaños

Torreón, Coahuila.- Este lunes el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís y representantes del gobierno del estado, llevaron los beneficios del Mercadito Mejora Coahuila a vecinos de Sol de Oriente y sectores aledaños, con más de 100 productos a bajo costo para apoyar a la economía y calidad de vida de las familias de Torreón.

El alcalde afirmó que los programas de su gobierno van orientados a atender las principales necesidades de cada sector, y se programan en función de dar solución a las actuales demandas de crecimiento de Torreón.

Dijo que así como se instala el Mercadito Mejora Coahuila en apoyo a la economía de las familias del sector oriente, también llegará la atención de su gobierno a los servicios prioritarios como agua, drenaje y pavimentación.

“Este mercadito que ha sido muy exitoso, es un apoyo para para la gente que más lo necesita, pero también vengo a comprometerme a trabajar por este sector, hemos estado trabajando en todo Torreón y hoy en día por ejemplo, el tema del agua se ha ido normalizando poco a poco, y la meta es clara: que todos los hogares tengan presión de agua potable y poco a poco lo vamos logrando”, mencionó.

Riquelme Solís dijo que otro de sus compromisos como alcalde, fue el pavimento, e informó, que ya se adquirió una máquina pavimentadora y se está capacitando al personal para su uso.

“De esa manera estamos atendiendo todos los sectores, no podemos ir más allá con obras todavía mucho más grandes que requiere Torreón, si no avanzamos con lo necesario: bacheo, pavimento, agua, drenaje y transporte, y en esos cinco ejes está nuestra atención, con metas tangibles, con trabajo coordinado y con más obra social que ayude también en la economía de las familias de Torreón”, resaltó el edil.

El Mercadito Mejora ofrece a productos a bajo costo como fruta, abarrotes, artículos para el hogar, además de minisplit, impermeabilizantes y pintura para mejorar las condiciones de los hogares.

Estuvieron también el senador Gabriel Elizondo Pérez; Verónica Martínez García, diputada federal; Olivia Martínez Leyva, diputada local; Karla Liliana Centeno Félix, diputada electa; Luis Jorge Cuerda Serna, primer regidor del Ayuntamiento; Hugo Dávila Prado, secretario de Desarrollo Regional de La Laguna; Ignacio Covarrubias Cabello, subsecretario de Infraestructura Social; Jorge Alberto Piñones, coordinador de Mejora Coahuila; y Napoleón Murillo, coordinador. (El Heraldo de Saltillo)