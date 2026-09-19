MARS revisa estrategias de atención municipal en fraccionamientos y cerradas

Se plantean diversos ejes de acción en materia de seguridad, como la orientación de reglamentos internos y la conexión de sus cámaras de vigilancia al C2 y C4

Torreón.- Al término de la reunión de seguridad correspondiente a la semana 37, esta mañana el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís informó sobre las acciones que se busca sumar a las estrategias del Municipio para reforzar el orden y la paz social, mediante el acercamiento y trabajo conjunto con los vecinos de fraccionamientos y cerradas.

El presidente municipal resaltó que su gobierno ha priorizado el contacto directo y permanente con los habitantes de Torreón, a través de reuniones con diferentes asociaciones de colonos, cámaras y organismos, así como con los grupos de WhatsApp de comunicación con la Policía, los cuales tienen una efectividad de respuesta de alrededor de 5 minutos.

En ese sentido, señaló que se extenderá esta línea de acción a los fraccionamientos que aún no están adheridos a estos grupos, y se orientará a los habitantes para que registren su reglamento interior en el Centro de Justicia Municipal, instancia encargada entre otros asuntos, de la mediación para la resolución pacífica de conflictos vecinales.

Además, el alcalde destacó la importancia de que estos sectores habitacionales permitan conectar sus cámaras de vigilancia interior al C2 y C4 para reforzar los temas de seguridad y vigilancia.

En otro asunto, en el marco del Día Nacional de la Protección Civil que se conmemora este 19 de septiembre, Riquelme Solís subrayó la importancia que tiene para su gobierno la prevención y el reforzar entre la población la cultura de la protección civil en cada hogar, institución educativa, médica, laboral, y en general, para que estén capacitados en cómo actuar en caso de una emergencia y así evitar o reducir los riesgos que pongan en peligro la vida de las personas.

En cuanto a la evaluación semanal, el presidente municipal destacó que las últimas semanas se ha registrado una baja delictiva, a partir de la atención a los mapas de calor que se actualizan en la mesa de trabajo donde participan corporaciones de todos los órdenes de Gobierno. “Los delitos llevan una tendencia a la baja que nos compromete a apretar para estos últimos meses para continuar con buenas estadísticas y cerrar el año como el municipio más seguro del estado”, externó.

Asimismo, el alcalde hizo una mención especial a la labor de todas las fuerzas de seguridad y al comportamiento de la ciudadanía que acudió a celebrar las fiestas patrias en Plaza Mayor. Señaló que continuarán los operativos para vigilar el orden en los próximos eventos programados en la ciudad, así como en la Feria.

En otro de los operativos permanentes, el de limpieza del Centro Histórico, Riquelme Solís informó que se han retirado 446 vehículos chatarra, así como escombro, basura, y árboles que, por su estado, generan un riesgo a peatones y automovilistas. (El Heraldo de Saltillo)