Conmemoran a víctimas de los sismos en CDMX

Ciudad de México.- La jefa de Gobierno, Clara Brugada, encabezó la Ceremonia Cívica por las Víctimas de los Sismos de 1985 y 2017 en el Puente Tlallipan, en la Alcaldía Cuauhtémoc.

Acompañada por su gabinete, la titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Myriam Urzúa, y la fundadora del Sindicato de Costureras, Gloria Juan Diego, la Mandataria capitalina dio inicio a la conmemoración en honor a las víctimas.

En el evento también están presentes elementos de la SGIRPC y del Heroico Cuerpo de Bomberos, para remarcar la importancia de los sistemas de protección civil durante eventos sísmicos en la Capital. (AGENCIA REFORMA)