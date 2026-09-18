Rubén Moreira impulsa tasa cero de IVA en alimentos procesados para mascotas

La iniciativa propone reducir la presión inflacionaria y el costo de vida para millones de familias que destinan una parte importante de sus ingresos a la manutención de sus animales

Ciudad de México.- El diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez presentó una iniciativa para eliminar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) en los alimentos procesados para mascotas, estableciendo una tasa del cero por ciento.

El legislador del PRI explicó que la propuesta responde a una realidad innegable en el país: casi el 70 por ciento de los hogares mexicanos cuenta con al menos un animal de compañía, sumando más de 80 millones de mascotas a nivel nacional: 43.8 millones de perros, 16.2 millones de gatos y cerca de 20 millones de pequeñas especies.

“Hoy en día, los animales son considerados compañeros de vida y parte integral de las familias mexicanas. En el aspecto económico, la adquisición de alimentos procesados para mascotas representa una carga significativa”, expuso el coordinador parlamentario.

Moreira Valdez señaló que las familias destinan en promedio hasta 8 mil pesos anuales exclusivamente para la alimentación de sus animales. Ante el contexto de restricción económica actual, dijo que los sectores de menores ingresos han tenido que realizar enormes esfuerzos para no sacrificar la calidad nutricional de sus mascotas.

«Eliminar el IVA en los alimentos procesados para mascotas no es un privilegio: es un acto de justicia social. Reconoce que el cuidado responsable de los animales de compañía es parte del bienestar de millones de familias mexicanas y que no debe castigarse con cargas fiscales desproporcionadas”, aseguró.

El exgobernador de Coahuila sostuvo que la iniciativa busca generar múltiples beneficios, entre los cuales, destaca la disminución de la carga económica para millones de familias, permitiéndoles destinar esos recursos a otras necesidades prioritarias, así como alivio financiero para albergues, refugios y asociaciones rescatistas que dependen de donaciones y operan con recursos limitados para garantizar una vida digna a los animales rescatados.

Además, pretende prevenir problemas de salud pública derivados del abandono y la desnutrición animal, la alineación con la reciente reforma constitucional de diciembre de 2024 en materia de bienestar animal, y con las tendencias de países como Ecuador, Francia, Alemania y otros miembros de la Unión Europea que ya aplican tasas cero o reducidas a estos productos.

Rubén Moreira aseguró que esta medida representa una política pública moderna, humana y sensible, que coloca a México a la vanguardia en materia de bienestar animal, reconociendo el valor social y emocional que tienen las mascotas en la vida cotidiana. (El Heraldo de Saltillo)