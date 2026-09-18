Junto a Tec de Monterrey Campus Saltillo, busca asociación civil padrinos para apoyar a niños con cáncer

La Fundación El Sueño de Joseth y el Tec de Monterrey Campus Saltillo impulsan una campaña para reunir padrinos mensuales que contribuyan a cubrir tratamientos, medicamentos, estudios y necesidades alimentarias de menores de Saltillo y Ramos Arizpe que enfrentan esta enfermedad

Para contribuir a evitar que niñas, niños y adolescentes con cáncer interrumpan sus tratamientos por falta de recursos económicos, la Fundación El Sueño de Joseth y el Tec de Monterrey Campus Saltillo iniciaron una sinergia para buscar padrinos que realicen aportaciones mensuales destinadas a apoyar a los beneficiarios de esta asociación civil.

Blanca Azucena López Flores, directora de El Sueño de Joseth, explicó que la iniciativa surgió a propuesta de estudiantes del Tec de Monterrey y contempla aportaciones desde 100 pesos mensuales, aunque cada padrino podrá contribuir con la cantidad que esté en posibilidades de otorgar.

«Estudiantes del Tec de Monterrey traen esta dinámica muy padre que va a ser uno de nuestros principales proyectos ahora, vamos a buscar padrinos mensuales, la cantidad a aportar puede ser desde 100 pesos hasta la cantidad que deseen», señaló.

Destacó que actualmente la fundación atiende a más de 35 menores que se encuentran en tratamiento contra algún tipo de cáncer, por lo que las necesidades son constantes y abarcan desde alimentación y medicamentos hasta quimioterapias y estudios clínicos.

«La niña más pequeña que tenemos como beneficiaria acaba de cumplir dos años, tenemos más de 35 niños en tratamiento y la necesidad es demasiada», indicó López Flores, quien subrayó que uno de los principales objetivos es evitar que las dificultades económicas representen un obstáculo para que los menores continúen con sus tratamientos.

Agregó que los padrinos recibirán mensualmente una carta con los resultados y la información sobre el destino de sus aportaciones, además de que se contempla realizar una o dos reuniones al año para propiciar la convivencia entre los benefactores y los niños beneficiarios.

«Ojalá que mucha gente se anime, nosotros subimos todo a nuestras páginas, a los padrinos se les va a enviar mensualmente una carta de resultados para que sepan en qué se gastó su dinero», expresó.

Las personas interesadas en sumarse como padrinos pueden solicitar información a través de las redes sociales oficiales de El Sueño de Joseth o comunicarse vía WhatsApp al 844 113 2539, con la posibilidad de contribuir desde 100 pesos mensuales para respaldar a menores de Saltillo y Ramos Arizpe que enfrentan esta enfermedad. (OMAR SOTO)