Se declara operadora de franquicias Wendy’s en EU en quiebra

Riad, Arabia Saudita.-Meritage Hospitality Group, la mayor franquicia estadounidense operadora de los Wendy’s, solicitó el jueves la protección por bancarrota del Capítulo 11, informó CNBC.

La solicitud de quiebra se produce en un momento en que la cadena de hamburguesas ha tenido dificultades para atraer a los comensales, cada vez más interesados en la relación calidad-precio.

Durante seis trimestres consecutivos, Wendy’s ha registrado una caída en las ventas de sus establecimientos.

La constante rotación de directores ejecutivos en los últimos años ha dado lugar a estrategias de recuperación confusas, y sus acciones han perdido dos tercios de su valor en los últimos tres años.

“Dado que la gran mayoría de la cartera de restaurantes de Meritage opera bajo la marca Wendy’s, esas presiones a nivel de todo el sistema han tenido un impacto significativo en la situación financiera de la compañía”, dijo Meritage en un comunicado de prensa que anunciaba la presentación de la solicitud.

En una conferencia para inversionistas celebrada en junio, el director ejecutivo de Meritage, Bob Schermer, declaró que las ganancias de las tiendas antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización se habían desplomado un 48% en 2025.

El aumento de los costos de la carne de vacuno y el incremento de los descuentos afectaron negativamente a los beneficios de la franquicia.

Meritage anunció que solicitó la bancarrota para fortalecer su situación financiera y que planea mantener sus restaurantes en funcionamiento durante el proceso de reestructuración.

El Grupo opera 314 restaurantes Wendy’s en 15 estados, además de un local de Bojangle’s y cinco establecimientos con marcas propias.

Meritage estimó que sus activos están valorados entre 10 y 50 millones de dólares, con pasivos en el mismo rango, según un documento presentado ante el Tribunal de Quiebras del Distrito Oeste de Michigan.

Quality Is Our Recipe LLC, nombre legal de la franquicia Wendy’s, figura como su principal acreedor no garantizado con una reclamación de 24.9 millones de dólares por cuotas de franquicia diferidas. (AGENCIA REFORMA9