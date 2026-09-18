Abren patrimonio de personal de la Marina; incluyen a Ojeda

Ciudad de México.- La Secretaría de Marina desclasificó las declaraciones patrimoniales y de intereses de 78 integrantes y ex funcionarios de esa corporación, entre ellas las del ex titular de la dependencia, el Almirante José Rafael Ojeda Durán.

De acuerdo con la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, la Unidad de Transparencia de Marina solicitó el 16 de septiembre la desclasificación de esas declaraciones, luego de que el Comité de Transparencia de esa dependencia aprobó formalmente retirar la reserva mediante el acta administrativa 149/26.

La medida comprende las declaraciones de 69 funcionarios públicos, militares en activo pertenecientes a Marina, entre las cuales se encuentran las presentadas por José Rafael Ojeda Durán, ex titular de la dependencia durante la gestión de Andrés Manuel López Obrador, así como las de nueve ex funcionarios de la dependencia.

“Dichas declaraciones, actualmente se encuentran desclasificadas y pueden ser consultadas en su versión pública en el sitio “DECLARANET”.

“La información contenida en las declaraciones de situación patrimonial y de intereses constituye una acción orientada a fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en el servicio público, al promover y consolidar los principios de transparencia y acceso a la información pública y los mecanismos de participación ciudadana”, indicó la Secretaría Anticorrupción.

El anuncio se produjo el mismo día en que, en la mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre el citatorio que desatendió Ojeda Durán ante la Fiscalía General de la República (FGR), a petición de la defensa de uno de los detenidos en el caso de huachicol fiscal que involucra a familiares del ex secretario.

La Presidenta dijo que Ojeda Durán no se encuentra oculto y que no existe una investigación en su contra. Explicó que corresponde a la FGR determinar si procede llamarlo a declarar.

La desclasificación de los documentos ocurre como con la del director del Infonavit, Octavio Romero, quien fue conminado por la Presidenta a abrir su patrimonio. (AGENCIA REFORMA)