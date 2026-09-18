Celebra la Escuela de Danza del Estado de Coahuila 25 años de formar talento y pasión por la danza

El aniversario será conmemorado con la presentación de “Don Quijote, Suite del Ballet”, este sábado 19 de septiembre en el Teatro de la Ciudad Fernando Soler.

Con 25 años de historia, formación y vocación artística, la Escuela de Danza del Estado de Coahuila celebra este mes su aniversario, consolidándose como uno de los espacios fundamentales para la enseñanza, promoción y desarrollo de la danza en la entidad.

Para conmemorar esta trayectoria, la Secretaría de Cultura de Coahuila presentará “Don Quijote, Suite del Ballet”, una puesta en escena que reunirá el talento y la disciplina de las nuevas generaciones de bailarines, este sábado 19 de septiembre, a las 19:00 horas, en el Teatro de la Ciudad Fernando Soler, con un donativo de $200 pesos.

La presentación forma parte de las actividades con las que se reconoce el camino recorrido por la Escuela de Danza del Estado de Coahuila desde su fundación en 2001, así como el trabajo de maestras, maestros, estudiantes, familias y artistas que durante estos 25 años han contribuido a mantener viva la pasión por la danza en Coahuila.

La secretaria de Cultura, Leticia Aurora Rodarte Rangel, destacó que celebrar 25 años de la Escuela de Danza es reconocer el esfuerzo de generaciones enteras que han encontrado en este espacio una oportunidad para crecer, expresarse y desarrollar su talento.

“Llegar a 25 años significa hablar de disciplina, de constancia y, sobre todo, de muchas generaciones que han encontrado en la danza una forma de vida. Hoy queremos celebrar a quienes han construido esta historia y, al mismo tiempo, mirar hacia adelante, porque en Coahuila tenemos muchísimo talento y queremos que la danza siga creciendo y llegando a más niñas, niños y jóvenes”, señaló.

Rodarte Rangel reconoció también el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas a la cultura y a las disciplinas artísticas, y subrayó que este impulso permite seguir trabajando para generar mejores oportunidades para las y los creadores de Coahuila.

“A nombre de la Secretaría de Cultura quiero agradecer al gobernador Manolo Jiménez Salinas por su respaldo permanente a la cultura. Su visión nos permite seguir abriendo espacios, impulsando el talento y trabajando para que en Coahuila la cultura sea cada vez más cercana y accesible. En materia de danza vienen cosas muy buenas y queremos que esta celebración sea también el punto de partida para seguir creciendo”, afirmó.

La titular de Cultura señaló que la conmemoración de este aniversario representa una oportunidad para reconocer el presente y proyectar el futuro de la danza en Coahuila, con acciones encaminadas a ampliar la formación artística, fortalecer los espacios para la presentación de espectáculos y generar nuevas oportunidades para las y los jóvenes talentos.

“Don Quijote, Suite del Ballet” será el gran escenario para celebrar estos 25 años. La obra permitirá al público disfrutar de una producción que combina música, técnica, expresión y el talento de los integrantes de la comunidad dancística, en una noche dedicada a celebrar el arte y la trayectoria de la Escuela de Danza del Estado de Coahuila.

La Secretaría de Cultura invitó a las familias coahuilenses a sumarse a esta celebración y ser parte de una noche especial para la danza estatal.

La cita es este sábado 19 de septiembre, a las 19:00 horas, en el Teatro de la Ciudad Fernando Soler. Donativo: $200 pesos.

Con esta celebración, el Gobierno del Estado de Coahuila refrenda su compromiso con la cultura y con la formación de nuevas generaciones de artistas, para que los próximos 25 años de la danza coahuilense estén llenos de talento, escenarios y nuevas historias por contar. (El Heraldo de Saltillo)