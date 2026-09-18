10 cosas sobre el nopal, el tesoro mexicano

Monterrey, NL.- Celebra el Día del Nopal con 10 datos sobre esta planta mexicana que destaca por su versatilidad y valor cultural.

Conoce 10 datos sobre este tesoro mexicano al celebrarse este 18 de septiembre el Día del Nopal.

Aliado de la digestión

El nopal es rico en fibra, lo que favorece la digestión y puede ayudar a regular los niveles de azúcar en la sangre.

Poder antioxidante

Tiene un alto contenido de antioxidantes, que ayudan a mantener “jóvenes” las células.

De aquí sale el carmín

El carmín es un pigmento rojo natural que se obtiene de la grana cochinilla, un insecto que vive en el nopal.

Una vez procesado, se obtiene este colorante, utilizado en cosméticos, alimentos y bebidas.

Tuna convertida en aceite

El aceite de semilla de tuna contiene compuestos beneficiosos para la piel y se utiliza en productos de belleza y cosméticos, principalmente en Asia y Europa.

En México, su uso es más reciente.

Para obtener un litro de aceite se requiere ¡una tonelada de semillas de tuna!

La planta nocturna

Es una planta CAM (metabolismo ácido de las crasuláceas) que realiza la fotosíntesis principalmente durante la noche, en lugar del día como la mayoría de las plantas, y pierde mucho menos agua durante este proceso.

Un cultivo sostenible

Es uno de los cultivos más sostenibles: absorbe más CO2 por unidad de agua que muchas otras plantas, lo que ayuda a combatir el calentamiento global.

Poca agua, mucho potencial

Requiere de muy poca agua para crecer.

Con el cambio climático, se vuelve un cultivo importante para humanos y animales en zonas áridas con poca lluvia.

En los ojos del mundo

Aunque el nopal es nativo de México y el País es el principal productor, cada vez hay más interés por esta planta en diferentes partes del mundo.

¿Combustible del futuro?

La universidad de Texas A&M recibió apoyo del Gobierno de EU para estudiar los beneficios del nopal como alimento, y la Universidad de Nevada, en Reno, estudia la generación de biocombustible con nopal.

Lo impulsa una red global

FAO-ICARDA CactusNet es una red mundial impulsada por FAO (Organización de Alimentos y Agricultura de la ONU) e ICARDA (Centro Internacional Agrícola para Zonas Áridas) que promueve la cooperación técnica sobre el nopal.

Nació en 1993 en Guadalajara y promueve los usos, beneficios ecológicos, sociales y nutricionales del nopal. (AGENCIA REFORMA)

Información

Regina Garza

Integrante de la Red Internacional de Cooperación Técnica en Cactus (CactusNet) y directora Comercial de Nopamex.

Fuentes:

https://www.fao.org/newsroom/detail/It-s-time-to-put-cactus-on-the-menu/it