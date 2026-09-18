Avanza acuerdo México-EU, dice Sheinbaum tras hablar con Trump

Irapuato, México.- Tras confirmar la llamada con Donald Trump, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que ‘va avanzando bien’ la posibilidad de acuerdo entre México y Estados Unidos.

Desde Irapuato, Guanajuato, la mandataria dijo que habló el miércoles con el presidente estadounidense y que la comunicación estaba programada.

“Sí hablamos con el presidente Trump el miércoles. Es una llamada que se tenía programada. Muchas veces hablamos entre el Presidente Trump y su servidora, sin darlo a conocer porque pues vamos avanzando en los temas comerciales”, afirmó.

“Va avanzando bien la posibilidad de un acuerdo con nosotros, México y Estados Unidos”, comentó Sheinbaum.

Sheinbaum señaló que no puede dar todavía información ni realizar un anuncio formal sobre los acuerdos alcanzados.

“No podemos dar todavía una solución o una información, un anuncio ya formal. Lo que sí puedo decirles es que vamos avanzando, avanzando bien la posibilidad de un acuerdo con nosotros, México-Estados Unidos”, indicó.

La presidenta dijo que la llamada fue buena y que llegaron a algunos acuerdos, aunque precisó que informará de ellos hasta que exista un acuerdo final.

“Fue muy buena llamada, llegamos a unos acuerdos pero hasta que no esté el acuerdo final no podríamos darlo a conocer, pues no podríamos darlo a conocer, pero fue una muy buena llamada”, sostuvo.

En la conversación participaron el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, y el secretario de Economía, Marcelo Ebrard. (AGENCIA REFORMA)