Gabriel Elizondo fortalece agenda desde el territorio con empresarios y jóvenes

El senador por Coahuila continúa el diálogo con diversos sectores de la sociedad para escuchar sus necesidades y convertirlas en propuestas

Con el propósito de mantener un diálogo cercano con la ciudadanía y conocer sus necesidades e inquietudes para seguir construyendo su agenda legislativa, el senador por Coahuila, Gabriel Elizondo Pérez, sostuvo encuentros con representantes del sector empresarial y jóvenes, con quienes compartió parte de la agenda que impulsa y trabaja desde el Senado de la República.

Durante su encuentro con integrantes de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) en Saltillo, el legislador abordó temas de interés para el sector empresarial y la economía de la región, además de compartir las acciones que ha realizado desde el Senado.

Entre ellas, destacó las gestiones realizadas ante la problemática registrada en el cruce fronterizo de Piedras Negras, donde logró habilitar nuevamente el cruce de camiones vacíos de Estados Unidos a México, un paso importante para mantener la actividad comercial y el flujo fronterizo.

También habló sobre el tramo carretero conocido como “Los Chorros”, donde se impulsa una mayor asignación de recursos para ampliar esta vialidad y mejorar la conectividad de una de las principales rutas de Coahuila.

El senador señaló que participa en comisiones relacionadas con seguridad, energía y desarrollo económico, desde donde da seguimiento a temas que impactan directamente a Coahuila, además de mantener comunicación permanente con empresarios, organizaciones y sociedad civil.

“Cada propuesta que se presenta en el Senado parte del pensar y sentir de la gente. Hoy venimos a escuchar, porque lo que pasa en México impacta a Coahuila y nos preocupa. Vamos a llevar todas sus inquietudes y necesidades para trabajarlas”, expresó.

Posteriormente, Gabriel Elizondo sostuvo un encuentro con jóvenes, con quienes abrió un diálogo sobre los principales retos que enfrentan actualmente y las oportunidades que necesitan para construir su proyecto de vida.

Durante la conversación, los jóvenes compartieron inquietudes y propuestas relacionadas con salud mental, educación, oportunidades para desarrollarse y seguridad, planteamientos que el senador señaló serán parte del trabajo que seguirá construyendo desde el territorio.

Elizondo también compartió algunas de las 17 propuestas legislativas que ha impulsado, entre ellas acciones relacionadas con las juventudes, la permanencia escolar de madres estudiantes y el fortalecimiento de la seguridad.

“Quiero escuchar qué les preocupa, qué necesitan y qué esperan de quienes hoy tenemos una responsabilidad pública. Ustedes tienen voz y esa voz también tiene que llegar al Senado”, expresó.

El senador los invitó además a participar activamente en su comunidad, cuidar las decisiones que toman en esta etapa de su vida y mantener claros sus objetivos para alcanzar sus metas.

Gabriel Elizondo reiteró que continuará recorriendo colonias, barrios y ejidos de Coahuila, para escuchar a la gente y llevar sus inquietudes al Senado de la República, además de sumar esfuerzos y trabajar por Coahuila en equipo con el Gobernador Manolo Jiménez Salinas. (El Heraldo de Saltillo)