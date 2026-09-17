Ruba Race impulsará la educación de jóvenes en situación de vulnerabilidad

La sexta edición de la carrera con causa de Grupo Ruba se realizará el 27 de septiembre de este 2026 en Saltillo; la recaudación será destinada a Fomento de Oportunidades Educativas para apoyar la formación de jóvenes de escasos recursos

Con el compromiso de contribuir al desarrollo de las comunidades donde tiene presencia, Grupo Ruba realizará por sexto año consecutivo en Saltillo su carrera con causa Ruba Race, iniciativa que en esta ocasión busca fortalecer las oportunidades educativas de jóvenes en situación de vulnerabilidad.

La competencia se llevará a cabo el próximo 27 de septiembre, con recorridos recreativos de 3 y 5 kilómetros y salida y meta en las inmediaciones de la Capilla del Colegio México (Colmex), en la Zona Centro. Los corredores están convocados a las 7:30 de la mañana para el calentamiento y el arranque a las 8 de la mañana.

Gerardo Juárez, responsable de Desarrollo Comunitario de Ruba en la Zona Saltillo, explicó en rueda de prensa que Ruba Race forma parte de un movimiento socio deportivo que la empresa impulsa a nivel nacional, mientras que en Saltillo esta será su sexta edición.

«Para nosotros es importante poder realizar esta carrera, porque es una manera en que nosotros podemos también proyectar hacia afuera procesos de comunidad, procesos de integración», señaló al remarcar que esta carrera recreativa servirá también para celebrar el 20 aniversario del Instituto Tecnológico Don Bosco.

En esta edición, la causa aliada es Fomento de Oportunidades Educativas (FOE), organización con la que Ruba mantiene colaboración desde hace cuatro años y a la que se destinará directamente la recaudación total obtenida por las inscripciones, con el objetivo de ampliar las oportunidades de jóvenes que enfrentan dificultades económicas para acceder a educación de calidad.

El esfuerzo de Ruba cuenta además con el respaldo de 16 empresas aliadas, que se han sumado para generar un impacto positivo en la comunidad: Notaría 77, PYMSA, Actimat, Arca Continental, RCG, Vanguardia, Comex, Contrissa, Durvis, Rotulen, Notaría 123, Avalúos y Asociados, COFIASA, Rotucomp, Berry Nuts y El Heraldo de Saltillo.

Boletos disponibles

Como parte de la alianza con FOE, Ruba también mantiene el programa «Patrocina un corredor», dirigido a quienes desean contribuir pero que, por alguna razón, no pueden participar en la carrera. Mediante esta modalidad, el boleto adquirido es otorgado a uno de los estudiantes beneficiarios de los programas de FOE, permitiéndole participar en la competencia.

Juárez señaló que todavía existen boletos disponibles, bajo un costo general de 300 pesos y 250 pesos para alumnos del Colmex y Don Bosco, los cuales pueden adquirirse a través de la página chronosport.mx. La entrega de kits será el sábado 26 de septiembre, de 12 del mediodía a 4 de la tarde, en las instalaciones del Colegio México. (OMAR SOTO)