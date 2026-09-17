Continúa Javier Díaz con atención directa a seres sintientes en Loma Linda

Un éxito la Jornada de Atención en el Centro Comunitario

Como parte de las acciones que impulsa el alcalde Javier Díaz González para fortalecer la atención y el bienestar de los seres sintientes, continúan las Jornadas de Atención para Seres Sintientes, al acercar servicios gratuitos de salud y cuidado directamente a las colonias de Saltillo.

En esta ocasión, la jornada se realizó en el Centro Comunitario Loma Linda, ubicado entre las calles Flor de Palma, Chaparro Prieto y Lechuguilla, donde las familias pudieron acercar a sus seres de compañía para recibir servicios preventivos y de atención.

A través del Centro de Bienestar de los Seres Sintientes (CEBISS), en este lugar se brindaron servicios de desparasitación, esterilización y aplicación de vacunas, a fin de prevenir enfermedades y favorecer una mejor calidad de vida para perros y gatos.

El alcalde Javier Díaz señaló que con estas actividades se busca que los servicios de atención lleguen directamente a las colonias y así facilitar el acceso a la salud en beneficio de los seres sintientes y la propia comunidad.

“Además de la atención veterinaria, buscamos fortalecer la cultura de tenencia responsable, al promover entre la ciudadanía la importancia de mantener a los seres sintientes con sus vacunas y desparasitación al día”, mencionó Díaz González.

Se informó que, a través de estas Jornadas, la vacunación antirrábica y la desparasitación no tienen costo alguno, mientras que para el servicio de esterilización se establece una cuota de recuperación de 203 pesos, además de separar de manera previa su lugar al teléfono 844-881-97-35. (El Heraldo de Saltillo)