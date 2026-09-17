Tiene Coahuila modelo de seguridad probado: Diego Rodríguez

El subsecretario de Gobierno de Coahuila destacó la estrategia de seguridad encabezada por el gobernador Manolo Jiménez y los resultados obtenidos por la entidad en la ENVIPE 2026

El modelo de seguridad implementado en Coahuila ha demostrado resultados y debe mantenerse como una estrategia integral para preservar las condiciones de tranquilidad que actualmente registra la entidad, afirmó Diego Rodríguez Canales, subsecretario de Gobierno de Coahuila y titular de Comunicación Institucional.

El funcionario estatal destacó la coordinación y las acciones impulsadas por el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, entre ellas la construcción y fortalecimiento de cuarteles, centros de monitoreo y el respaldo a las corporaciones de seguridad y a la Fiscalía General del Estado.

«Tenemos al mejor gobernador de México y Manolo Jiménez es un hombre que todos los días se levanta para ver cómo mejora la calidad de los coahuilenses, para poner por enfrente de sus decisiones a nuestras familias», expresó Rodríguez Canales.

Señaló que este trabajo puede observarse de manera constante en las acciones emprendidas en materia de seguridad, como la inauguración de nuevos cuarteles, el fortalecimiento de la Policía y el establecimiento de infraestructura de monitoreo en las distintas regiones de Coahuila.

Rodríguez Canales hizo referencia a los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2026, presentada por el INEGI el pasado 10 de septiembre. De acuerdo con el organismo, la encuesta recoge información sobre victimización durante 2025 y percepción de seguridad y desempeño de las autoridades entre febrero y abril de 2026. En este sentido, destacó que Coahuila registró el nivel más alto de percepción de seguridad del país, con 71.5 por ciento de la población que manifestó sentirse segura, de acuerdo con los resultados difundidos de la ENVIPE 2026.

«Esa es una visión, es un modelo integral que ha dado resultados y que, con mucho orgullo lo digo, si bien Manolo Jiménez como alcalde llevó a Saltillo a ser la ciudad más segura de nuestro país, según lo dijo el INEGI, hoy Coahuila es el estado más seguro del país, una vez más según el INEGI», manifestó.

Subrayó que los resultados de la encuesta no deben considerarse motivo para bajar la guardia, sino como un incentivo para continuar trabajando en materia de seguridad. «Esos no son otros datos, esos son los datos institucionales que no nos llaman a presumir, a levantar bandera blanca, nos motivan, como su equipo, como sus funcionarios, a trabajar todos los días de la mano de él para que nuestro estado siga teniendo la calidad de vida que tenemos», puntualizó. (OMAR SOTO)