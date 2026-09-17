Lleva IMM mensaje de prevención del suicidio

Dispone de la plática “Un día a la vez”

En el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, el Instituto Municipal de las Mujeres llevó a cabo la plática “Un día a la vez” en la empresa Seil Rentals.

El objetivo principal fue brindar información y herramientas para reconocer señales de alerta, fortalecer la salud emocional y promover la búsqueda de apoyo oportuno.

Vanessa Fernández Tonone, directora del Instituto, mencionó que durante este mes se busca acercar esta plática a escuelas, universidades y empresas, promoviendo espacios de información, reflexión y sensibilización sobre este tema de gran importancia para la sociedad.

“Lo más importante es sensibilizar, proporcionar herramientas para identificar oportunamente señales de alerta y fortalecer la importancia de pedir y brindar ayuda”, dijo.

Mencionó que entre los temas que se abordan en la plática se encuentran: ¿cómo detectar a una persona que atraviesa por una depresión?; estadísticas y datos relevantes sobre el suicidio; mitos y realidades; identificación y comprensión de los sentimientos; y cambios en el comportamiento.

Además de ¿qué es la conducta suicida?; señales de alerta indirectas y directas; ¿qué podemos hacer para ayudar a una persona que está atravesando una situación de crisis?; estrategias de autocuidado y factores que favorecen el bienestar emocional; recursos y alternativas de apoyo; y ¿a dónde acudir y dónde solicitar ayuda profesional?

Asimismo, se proporciona la Línea de la Vida con atención nacional: 800-911-20-00 y Línea de la Vida con atención estatal: 800-953-64-53.

La directora del Instituto Municipal de las Mujeres mencionó que la plática se encuentra disponible durante todo el año y puede ser solicitada en cualquier fecha, de acuerdo con las necesidades de escuelas, universidades, empresas, instituciones y organizaciones.

Para agendar la plática es necesario comunicarse al teléfono 844-415-28-15, donde se atenderá la solicitud y se brindará la información para programar la plática. (El Heraldo de Saltillo)