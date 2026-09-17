Llevará Terror Fest 2026 a Fepo, Mariana Maus y Fermex a Saltillo

El encuentro dedicado al terror se realizará el 17 y 18 de octubre de este 2026 en el Centro de Convenciones Canacintra y reunirá por primera vez en la ciudad a tres referentes de los contenidos paranormales y de misterio en internet

Saltillo se prepara para recibir una de las ediciones más grandes del Terror Fest 2026, que se llevará a cabo los días 17 y 18 de octubre en las instalaciones del Centro de Convenciones de Canacintra Coahuila Sureste, con la participación de Fepo, Mariana Maus y Fermex, tres reconocidos creadores de contenido relacionados con el terror, lo paranormal y el misterio.

Iván Michel, organizador del evento, destacó que la presencia de estos invitados representa la cumbre de un proyecto que se buscó durante varios años, particularmente ante las peticiones constantes de los seguidores del festival. Explicó que las conversaciones para concretar la participación de Fepo comenzaron desde 2022 y finalmente este 2026 se logró cerrar el acuerdo.

«Por fin este año vamos a poder contar con ellos y estamos hablando, pues, nada más y nada menos que de Fepo del podcast Paranormal, y viene acompañado de su equipo, que actualmente son Mariana Maus y Fermex», señaló.

Fepo es conocido por su Podcast Paranormal, mientras que Mariana Maus forma parte de Insomnio y Fermex desarrolla el proyecto Criminalmente. De acuerdo con Michel, los tres han unido fuerzas en Insomnio, por lo que su presentación en Saltillo será una oportunidad para que sus seguidores puedan convivir con ellos durante las dos jornadas del festival.

Uno de los atractivos que destacó el organizador es que los tres invitados no cobrarán por fotografías ni autógrafos, pues su intención es convivir directamente con los asistentes. «Fepo y compañía no quieren cobrar ni una sola foto, ni un autógrafo, quieren convivir con todos sus seguidores», afirmó.

En cuanto a los accesos generales, se mantienen los precios del 2025, con una preventa de 150 pesos, disponible físicamente en las sucursales de JR Sombreros. También está disponible la venta a través de las redes sociales de Terror Fest Saltillo en Instagram y Facebook. (OMAR SOTO)